Разузнавателната служба определя като „нисък, но нарастващ“ риска от ограничена военна атака

Датското военно разузнаване очаква Русия да засили хибридните си действия срещу Запада в следващите месеци. Това се посочва в нова оценка на заплахите, публикувана от датската служба за военно разузнаване и цитирана от "Ройтерс".

Според оценката Русия вероятно ще извършва по-чести хибридни атаки, включително срещу европейски държави. Разузнавателната служба определя като „нисък, но нарастващ“ риска от ограничена военна атака от страна на Москва.

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Шефът на датското разузнаване заявява, че една от основните цели на Русия е да раздели НАТО и да отслаби единството между съюзниците.

Темата за хибридната война и саботажа на европейска територия отново привлече внимание, след като Германия обвини Русия в опит за атака с дронове срещу летище "Лайпциг/Хале". След случая държави от Европейския съюз призоваха за налагане на нови санкции срещу Москва.

Русия отрича да е участвала в хибридни атаки срещу западни държави.

Редактор: Георги Иванов
Източник: "Ройтерс"

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