Датското военно разузнаване очаква Русия да засили хибридните си действия срещу Запада в следващите месеци. Това се посочва в нова оценка на заплахите, публикувана от датската служба за военно разузнаване и цитирана от "Ройтерс".

Според оценката Русия вероятно ще извършва по-чести хибридни атаки, включително срещу европейски държави. Разузнавателната служба определя като „нисък, но нарастващ“ риска от ограничена военна атака от страна на Москва.

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Шефът на датското разузнаване заявява, че една от основните цели на Русия е да раздели НАТО и да отслаби единството между съюзниците.

BREAKING: 🇩🇰 Denmark has raised the threat level for destructive cyberattacks against the country from MEDIUM to HIGH. SAMSIK now assesses that it is likely Russia will attempt to carry out destructive cyberattacks against Denmark.



There are five possible threat levels, with… https://t.co/ZNt2xUWkuv pic.twitter.com/BYQ11fxKLi — GeoInsider (@InsiderGeo) September 24, 2026

Темата за хибридната война и саботажа на европейска територия отново привлече внимание, след като Германия обвини Русия в опит за атака с дронове срещу летище "Лайпциг/Хале". След случая държави от Европейския съюз призоваха за налагане на нови санкции срещу Москва.

Русия отрича да е участвала в хибридни атаки срещу западни държави.

Редактор: Георги Иванов