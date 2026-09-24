Подготовката за изборите за президент и вицепрезидент продължава по утвърдения график, като тази година в надпреварата участват 27 кандидатски двойки. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова на редовен брифинг на комисията. За сравнение, на президентските избори през 2021 г. регистрираните двойки са били 23.

Един от основните акценти в подготовката е машинното гласуване. ЦИК е приключила процедурата по обществената поръчка за избор на изпълнител, който да осигури техническата и логистичната подготовка на устройствата за предстоящия вот. Предстои сключването на договор с единствения участник в съответната част от процедурата - „Сиела Норма“.

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Обществената поръчка предвижда цялостна диагностика, профилактика и при необходимост ремонт на 12 800 специализирани устройства за машинно гласуване. Всяка машина трябва да премине през пълна техническа проверка, която да обхване както основните ѝ компоненти, така и периферните устройства.

По думите на Балова-Цветкова целта е потенциалните технически проблеми да бъдат открити и отстранени преди изборния ден. Тя подчерта, че подобна цялостна профилактика на машините не е извършвана от закупуването им през 2021 г.

„Всяка една машина ще премине през пълна техническа диагностика, профилактика и ремонт там, където е необходимо. Предвидените дейности ще позволят подробно тестване на машините и на всички техни основни компоненти и периферни устройства, както и своевременно установяване и отстраняване на техническите неизправности“, обясни говорителят на ЦИК.

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Софтуерът също ще бъде подготвен за президентския вот

Наред с техническата проверка на устройствата предстои и цялостната им софтуерна подготовка. Тя ще включва дейности по приложния софтуер, необходим за конкретните избори, както и съдействие при неговото удостоверяване от компетентните органи.

„В рамките на поръчката ще бъде извършена и цялостна софтуерна подготовка на специализираните устройства за машинно гласуване за предстоящите избори. Това включва подпомагане на удостоверяването на приложния софтуер, адаптиране, параметризиране и създаване на електронни бюлетини“, посочи Балова-Цветкова.

Предвидена е и възможност машините да отпечатват финален протокол с резултатите от гласуването в съответствие с изискванията на Изборния кодекс.

Системният и приложният софтуер ще бъдат инсталирани на устройствата след приключването на процедурата по удостоверяване от компетентните органи. Едва след завършването на техническата и софтуерната подготовка машините ще бъдат комплектовани и изпратени към секциите.

Около 3000 технически специалисти ще бъдат ангажирани

Изпълнителят на обществената поръчка ще трябва да организира и транспортирането на устройствата до избирателните секции. След края на изборния ден машините ще бъдат върнати обратно в склада. За техническото обезпечаване на машинния вот се предвижда да бъдат ангажирани около 3000 специалисти в България и извън страната. Те ще отговарят за поддръжката на устройствата по места и за реакцията при възникване на технически проблеми.

По време на изборите ще работи и специализиран център за техническа поддръжка. Неговата задача ще бъде да оказва съдействие при неизправности и да консултира както техниците, така и членовете на секционните избирателни комисии по въпроси, свързани с инсталирането и експлоатацията на машините.

„Ще функционира специализиран център за поддръжка по време на изборите, който ще оказва съдействие при възникнали технически проблеми и ще консултира техниците и членовете на секционните избирателни комисии по въпроси, свързани с инсталирането и експлоатацията на машините“, заяви Балова-Цветкова.

Предстои обучение на изборните комисии

Част от подготовката ще бъде и обучението на членовете на районните и секционните избирателни комисии за работа с устройствата. Целта е те да бъдат запознати с процедурите при използването на машините и с действията, които трябва да предприемат при възникване на проблем.

Така избраният изпълнител ще поеме целия технически и логистичен цикъл – от диагностиката и ремонта на 12 800-те устройства през софтуерната им подготовка до транспортирането, инсталирането и обслужването им по време на изборите.

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От ЦИК подчертаха, че процедурата върви в предвидените срокове, а изпълнението ѝ е ключово за нормалното протичане на машинното гласуване на предстоящия президентски вот.

Машинно гласуване ще има във всички избирателни секции с над 300 избиратели, съобщи още говорителят на ЦИК. С хартиени бюлетини ще се гласува в секциите с по-малко от 300 души, както и в подвижните секции, лечебни и социални заведения, домове за възрастни и на плавателни съдове под български флаг. Машини ще бъдат изпратени и в секциите зад граница, за които са подадени над 300 заявления.

Списъкът с адресите на секциите с машинно гласуване ще бъде публикуван на сайтовете на ЦИК и районните избирателни комисии. При голям брой избиратели в отделни секции извън страната може да бъдат осигурени и по две устройства, за да се ускори гласуването.

Балова-Цветкова напомни на българите зад граница, че 29 септември е крайният срок за подаване на електронни заявления за гласуване извън страната. Предварителното заявление позволява избирателят да бъде включен в списъка и така да не се налага да попълва декларация и да бъде дописван в изборния ден. На 3 октомври трябва да бъдат определени местата и държавите, в които ще бъдат образувани секции зад граница, въз основа на подадените заявления и останалите законови условия.

До 17:00 часа днес регистриран кандидат може да се откаже и да бъде заменен с друг. ЦИК вече е изпратила за обнародване в „Държавен вестник“ регистрираните кандидатски листи. В същия срок кметовете трябва да изпратят предложенията за съставите на секционните комисии там, където при консултациите е постигнато съгласие.

Предизборната кампания започва в 00:00 часа на 25 септември и приключва в 24:00 часа на 23 октомври. До 27 септември компетентните институции трябва да извършат проверките дали кандидатите отговарят на изискванията на Конституцията.

ЦИК е приела и правилата за социологическите проучвания в изборния ден. Агенциите, които ще извършват такива изследвания, трябва да се регистрират в комисията до 17 октомври. Те ще бъдат вписани в публичен регистър, а анкетьорите ще получат удостоверения и ще трябва да носят отличителни знаци. От комисията отново напомниха, че публикуването на резултати от проучвания на общественото мнение преди официалния край на изборния ден е забранено.

За наблюдение на изборите са регистрирани две организации - една българска и една международна.

На въпрос колко секции ще бъдат с машинно и колко само с хартиено гласуване Балова-Цветкова посочи, че окончателни данни все още няма и те могат да бъдат представени на следващ брифинг.

Говорителят на ЦИК беше попитана и за твърдения, че полицаи могат да имат достъп до машините. Тя подчерта, че комисията е независим орган и че кръгът на лицата, които имат достъп до устройствата за гласуване, се определя с решение на ЦИК. По думите ѝ полицейските служители нямат достъп до машините единствено на основание, че охраняват склада, в който те се съхраняват.

Припомняме, че на 23 септември Централната избирателна комисия определи чрез жребий номерата, с които кандидатите за президент и вицепрезидент ще участват в изборите на 25 октомври. Процедурата беше публична и се проведе пред представители на политическите сили, инициативните комитети, наблюдатели и медии.

В жребия участваха 27 кандидатпрезидентски двойки. Първоначално в ЦИК бяха внесени документи за регистрацията на общо 28, но двойката Явор Бориславов Генов - Максим Генов Велков отпадна заради недостатъчен брой действителни подписи.

Изтегленият номер важи за цялата страна, както и при гласуването в секциите извън България. ЦИК ще утвърди резултатите от жребия с официално решение.

Заявленията са подадени от 66 държави. Най-голям е броят им от Турция - над 7000. Следват Великобритания с около 3000 и Германия с повече от 1500 заявления. Крайният срок за регистриране на кандидатските листи изтече на 22 септември. Официалната предизборна кампания започва на 25 септември и продължава до 24:00 часа на 23 октомври. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври.

Редактор: Цветина Петкова