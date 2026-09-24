Предложенията за данъчни промени и приходни мерки, свързани с бюджета за 2027 г., предизвикаха серия от реакции в парламентарните кулоари. От ГЕРБ-СДС, „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ поставиха под въпрос различни елементи от пакета - от данъка върху свръхпечалбата и актуализирането на данъчните оценки на имотите до облагането на мощните електромобили.

Общи позиции се очертаха по част от предложенията за хазарта, макар от опозицията да предупредиха за пропуски, които според тях могат да позволят заобикаляне на ограниченията.

„Демократична България“ внесе предложения за по-нисък дълг и 3% дефицит още през 2026 г.

ДАНЪЦИТЕ И БЮДЖЕТЪТ

От ГЕРБ-СДС отправиха най-остри критики към предложението за 33-процентен данък върху свръхпечалбата. Теменужка Петкова определи мярката като допълнителна тежест за бизнеса и заяви, че според партията тя би наказала компании, които са постигнали добри финансови резултати чрез инвестиции, оптимизиране на разходите и добро управление.

„Този данък на практика е санкция за тези, които работят, които са предприемчиви, които реализират печалба“, заяви Петкова. Според нея подобна промяна създава и проблем с предвидимостта за инвеститорите.

Мартин Димитров от „Демократична България“ също разкритикува приходните предложения, но постави акцента върху липсата на цялостна бюджетна стратегия. Той определи мерките като „амалгама“ без общ план и настоя дефицитът през следващата година да бъде свален до 2%.

Според депутата по-бързото увеличение на доходите изисква и по-висок икономически растеж. От ДБ предлагат поетапно въвеждане на нулева ставка върху реинвестираната печалба, която според тях би стимулирала компаниите да влагат повече средства в развитието си. Формацията приветства намерението прагът за задължителна регистрация по ДДС да бъде увеличен до 75 000 евро, но ще настоява той да достигне 85 000 евро. „Ние ще искаме пълния капацитет от 85 000 евро още тази година. Ако не се случи, няма да се откажем, докато не бъде прието“, заяви Димитров.

ДАНЪЧНИТЕ ОЦЕНКИ НА ИМОТИТЕ

Различни позиции бяха изразени и около намерението за актуализиране на данъчните оценки на недвижимите имоти.

Теменужка Петкова предупреди, че според представените предложения увеличението ще се извършва поетапно в рамките на три години и ще доведе до по-високи плащания от собствениците. „Хората трябва да са наясно с това, което на практика им предстои“, каза тя.

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Асен Василев заяви, че самото актуализиране на оценките не трябва непременно да води до увеличаване на общата данъчна тежест. Той припомни, че като финансов министър през 2023 г. е внесъл подобно предложение по инициатива на Националното сдружение на общините. „Ако се вдигнат оценките, трябва да се намалят данъчните ставки, така че българските граждани да не пострадат“, заяви председателят на ПП.

Той обърна внимание и на такса смет. Според него тя трябва да бъде отделена от данъчната оценка и да се определя според количеството отпадъци и броя на хората, които използват даден имот. В противен случай увеличаването на оценките може автоматично да повиши и таксата, без домакинствата да генерират повече отпадъци.

СПОР ЗА ОБЛАГАНЕТО НА МОЩНИТЕ ЕЛЕКТРОМОБИЛИ

ГЕРБ-СДС и ДБ отправиха сходни критики към намерението за въвеждане на акциз за автомобили с мощност над 250 киловата.

Теменужка Петкова посочи, че така допълнителната тежест ще обхване и електрически автомобили, въпреки политиката за насърчаване на по-екологичния транспорт.

Йордан Иванов от ДБ поиска електромобилите изрично да бъдат изключени от мярката. Според него логиката за допълнително облагане на мощните автомобили с двигатели с вътрешно горене не може да бъде прилагана по същия начин при електрическите коли. „Ние от „Демократична България“ искаме еднозначно това да отпадне“, заяви Иванов. Той аргументира позицията си и с високите цени на традиционните горива, които според него са една от причините повече хора да се насочват към електромобили.

ХАЗАРТЪТ – ПОДКРЕПА ЗА ПОСОКАТА, НО И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА „ВРАТИЧКИ“

По предложенията за ограничаване на хазартната реклама позициите на ПП и ДБ се доближиха. И двете формации определиха посоката като правилна, но предупредиха, че текстовете трябва да бъдат прецизирани.

Асен Василев заяви, че вижда „четири-пет пропуска“, които могат да обезсмислят част от ограниченията. Според него съществува риск рекламата просто да се премести в други канали или да се появи под различна форма. Особен акцент той постави върху онлайн хазарта. Василев даде като пример практики в САЩ, при които банките и издателите на кредитни карти участват в ограничаването на плащания към нелицензирани оператори. Според него подобен финансов контрол не присъства достатъчно ясно в сегашните предложения.

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Божидар Божанов от ДБ също предупреди за възможни изключения. Той посочи като проблем дефиницията за реклама на хазарт и заяви, че формацията ще настоява между първо и второ четене текстовете да бъдат прецизирани. „Правилно е, че се придвижваме към това, което ние поставихме като цел – забрана за реклама на хазарт, но ще следим дали тя се прилага на практика адекватно“, заяви Божанов.

От ГЕРБ-СДС също определиха посоката като правилна. Теменужка Петкова обаче предупреди, че ограниченията трябва да бъдат внимателно разработени, за да не доведат до преместване на част от хазартния бизнес в сивия сектор.

ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ДЕЦА

Сред предложенията, които получиха подкрепа от ГЕРБ-СДС, са по-големите данъчни облекчения за родители.

Петкова заяви, че партията ще подкрепи мерките, но възрази срещу едновременното въвеждане на други данъчни тежести. „Не сме съгласни с едната ръка да се дава, а с другата да се взима от българските граждани и от българския бизнес“, каза тя.

ГЕРБ С КРИТИКИ КЪМ ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ

Теменужка Петкова постави отделен акцент върху предложените изменения в Закона за публичните финанси. По думите ѝ се предвижда отпадането на текстове, свързани с извънредните обстоятелства, при които дефицитът може да надхвърля 3% от БВП, както и на член 27 от закона.

Депутатът заяви още, че се предлага разпоредба, позволяваща поемането на дълг извън предвиденото в Закона за държавния бюджет за съответната година. Според Петкова част от въпросите вече са поставени от ГЕРБ-СДС пред Конституционния съд.

МИРЧЕВ ЗА „ПЕТРОХАН“ И СИГНАЛА НА САРАФОВ

Ивайло Мирчев от ДБ беше попитан за символ, поставен на паметника на Ивайло Калушев. Той заяви, че не знае значението му и отказа да прави интерпретации. Според него около случая „Петрохан“ се правят опити за политизиране. Мирчев заяви, че общественият фокус трябва да бъде върху предотвратяването на подобни случаи и защитата на деца и жени от насилие.

Депутатът коментира и сигнала на Борислав Сарафов, съдържащ твърдения за срещи на правосъдния министър с представители на съдебната власт. Мирчев настоя изложените обстоятелства да бъдат проверени, но отправи критики и към самия Сарафов.

Той призова магистратите да не допускат външно влияние върху избора на нови членове на ВСС. „Не позволявайте да ви разхождат като мечки в разни офиси! Излезте, говорете и изберете със съвестта си нови членове на ВСС“, призова народният представител.

Редактор: Цветина Петкова