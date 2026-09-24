Шофьор с 3,43 промила алкохол и краден автомобил причини катастрофа в горнооряховското село Стрелец. Сигналът за инцидента е подаден около 17:30 часа в сряда в Районното управление на полицията в Горна Оряховица.

Шофьор с над 3 промила алкохол предизвика катастрофа в центъра на София (ВИДЕО + СНИМКИ)

Изпратеният на адреса полицейски екип установил катастрофирал автомобил, управляван от 46-годишен мъж. В хода на извършената проверка е изяснено, че той противозаконно е отнел лекия автомобил от собственика му. Водачът бил изпробван за употреба на алкохол и дрегерът отчел 3,43 промила, съобщава кореспондентът на БТА във Велико Търново Николай Венков.

Шофьорът е задържан за срок до 24 часа.

Редактор: Станимира Шикова