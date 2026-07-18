Мъж предизвика катастрофа в центъра на София. След инцидента той е задържан от служители на СДВР. По информация на източници на NOVA полевият тест е отчел над 3,43 промила алкохол.

Снимка: Иван Кънчев, NOVA

От СДВР съобщиха, че мъжът е на 41 години. Той е ударил странично лек автомобил, управляван от жена. Инцидентът е станал в района на Националната художествена галерия на бул. "Цар Освободител". Водачът е задържан в района на румънското посолство.

Петима в болница, сред тях и три деца, след катастрофа на пътя Варна–София

Пред NOVA 41-годишният мъж отрече да е причинил катастрофата. Той изпита видими затруднения да каже името си. „Нищо не е станало. Малко се почерпих. Карах, защото така се налагаше”, каза задържаният.

Старши инспектор Георги Минев съобщи, че служителите на реда са успели да спрат водача на автомобила за по-малко от 10 минути. „Около 17:55 часа ни бе подаден сигнал от главния дежурен на СДВР за сив автомобил, движещ се от БНБ в посока „Цариградско шосе”. Той е карал рисково и доста опасно за водачите на другите леки коли. Автомобилът е спрян в 18:05 часа. Стигнахме със светлинно-звуков сигнал. Лицето беше обезопасено и изчака екип на КАТ, който да извърши проверката”, заяви той.