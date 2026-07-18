Темата дали да бъде свикан Консултативен съвет по националната сигурност и в събота предизвика разнопосочни реакции. За свикването му настоява опозицията заради казуса с българската подкрепа за Киевската декларация. Румен Радев вижда опасност от задълбочаване на конфликта, затова „Демократична България“ иска да бъде предоставена пълна информация за геополитическите рискове и страната да излезе с единна позиция.

Основният въпрос е трябва ли президентът да свика Консултативен съвет по национална сигурност? Киевската декларация, подкрепена от нашата страна, осъжда действията на Русия и признава важната роля на Коалицията на желаещите в гарантирането на сигурността на Украйна. Новината за българската подкрепа за декларацията дойде само ден след изказването на Румен Радев от Париж, че страната ни няма място в Коалицията на желаещите. Бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ-СДС Георг Георгиев нарече тези действия политическа шизофрения. А Атанас Атанасов от "Демократична България" поиска обяснение от премиера- има ли пряка заплаха за България?

ГЕРБ и "Демократична България" с остра критика към управляващите заради Киевската декларация

Трети ден външната политика на правителството буди спорове и критики. Опозицията вижда противоречие между подкрепата на външния министър за Киевската декларация и изявлението на Румен Радев, че мястото на България не е в Коалицията на желаещите



"Вътре се казва, че се съгласяват да работят за Коалицията на желаещите, която е посветена на съответните цели. По силата на хронологията и дипломацията - ние може сега да считаме, че Киевската декларация доминира. Един ден да казваш едно и на другия ден да правиш друго е раздвоение на политическата личност", заяви Георг Георгиев, ГЕРБ-СДС.

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В петък премиерът изрази опасенията си от задълбочаване на конфликта и възможност да се стигне до ядрена атака. Това доведе до искане от "Демократична България" за свикване на Консултативен съвет по национална сигурност, след което страната ни да излезе с единна позиция. "Г-н Радев да обясни- има ли такъв риск даже заплаха за националната сигургост или само се опитва да плаши българите. Предстоят изключително важни събития в бг свързани с най-голямата заплаха за националната сигурност и това е войната в Украйна", категоричен е Атанас Анатасов, "Демократична България".

Позицията на правителството- няма противоречие във външната политика. При участието на външния министър на форума в Киев е имало разговори за задълбочаване на сътрудничеството между България и Украйна."Проблем няма. Просто опозицията, която губи почва под краката си, се чуди за какво да се хване", коментира министърът на земеделието Пламен Абровски.