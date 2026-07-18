Киевската декларация предизвика силни политически реакции и постави въпроси за единството в управляващото мнозинство. Това коментира в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS членът на Националния съвет на БСП Калоян Паргов. Според него разминаванията в позициите на представители на властта, макар и отречени от министър-председателя, по-скоро показват липса на достатъчно политически опит и проблеми в координацията, отколкото съзнателна промяна на външнополитическия курс.

„Неопитност. И проблем с комуникацията. Комуникационната стратегия трябва да се подобри“, заяви Паргов в отговор на въпрос как тълкува противоречията около декларацията.и допълни: „Политиката е сложно занимание и има нужда от стиковка между всички нейни части – парламентарна група, Министерски съвет, отделните министерства“.

Попитан дали подобни ситуации могат да навредят на електоралната подкрепа за „Прогресивна България“, Паргов отговори отрицателно. „Не мисля, защото всички гледат главата. Не гледат ръцете или краката. Главата е най-важната - накъде ще се обърне“, каза той.

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По думите му обаче подобни разминавания не могат да продължават без последствия. „Ако така продължи във времето, това ще създаде сериозни проблеми в доверието. Ако продължим с подобни, на пръв поглед дребни разминавания, които водят до големи скандали и обществени дискусии, това няма как да остане без последици“, предупреди той.

В разговора беше засегната и темата за външната политика. Според Паргов управляващите се опитват да балансират между различни интереси. „Прави се опит за една балансирана политика, жонглираща между различни играчи и различни интереси. Не е лесна тази политика“, изтъкна той.

Като пример посочи дебата около американските самолети и модернизацията на летище София.„Натовски самолети и натовска техника, като страна членка на НАТО, това не подлежи на обсъждане. Но когато говорим за американски самолети, които изпълняват конкретни военни функции, тогава вече общественият дебат е различен“, коментира Паргов.

По отношение на отношенията между БСП и „Прогресивна България“ той отказа да ги определя като партньори или опоненти, като постави акцент върху бъдещето на собствената си партия. „БСП има в момента една много важна задача. Тази задача е свързана с преобразяването на БСП и въобще на левицата като цяло“, заяви той.

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По темата за президентските избори Паргов коментира, че БСП вече изостава с подготовката си. И беше категоричен, че най-подходящ кандидат остава настоящият президент. „Още преди година призовах Румен Радев да върне жеста и да подкрепи Илияна Йотова“, припомни Паргов.

Според Паргов най-успешната формула би била издигането на кандидат чрез инициативен комитет с подкрепата на повече политически партии, граждански организации и обществени фигури. „Това е подходящата формула“, каза той, като добави, че действащият президент има сериозно предимство заради разпознаваемостта и натрупания политически опит.

По повод бюджета Паргов изтъкна, че финансовата рамка повтаря модела на последните години.„Този бюджет следва философията на бюджетите след 2021 година. Липсват антициклични мерки“, изтъкна той.

По думите му документът няма ясно изразена политика за овладяване на инфлацията. „Този бюджет не е по-различен от последните бюджети през последните четири-пет години“, каза Паргов и допълни: „Няма да има оправдания и няма да има извинения за бюджета за 2027 година, когато трябва да видим в пълния му блясък бюджетната политика на управляващите“.

Целия разговор гледайте във видеото.