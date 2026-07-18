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Движението в участъка между Аркус и разклона за с. Добри дял е затруднено
Катастрофа между два леки автомобила затруднява движението по пътя Варна -София, в участъка между Аркус и разклона за с. Добри дял. Произшествието е станало около 14:00 часа.
Верижна катастрофа затруднява движението по пътя София - Варна край Велико Търново (СНИМКИ)
По първоначална информация за преглед във великотърновската болница са откарани три деца, пътничка и водачът на единия автомобил.
Катастрофа блокира пътя Велико Търново – Горна Оряховица
Движението в участъка се регулира от екипи на "Пътна полиция". Причините за инцидента са в процес на изясняване.
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