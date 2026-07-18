Движението в участъка между Аркус и разклона за с. Добри дял е затруднено

Катастрофа между два леки автомобила затруднява движението по пътя Варна -София, в участъка между Аркус и разклона за с. Добри дял. Произшествието е станало около 14:00 часа. 

Верижна катастрофа затруднява движението по пътя София - Варна край Велико Търново (СНИМКИ)

По първоначална информация за преглед във великотърновската болница са откарани три деца, пътничка и водачът на единия автомобил.

Катастрофа блокира пътя Велико Търново – Горна Оряховица

Движението в участъка се регулира от екипи на "Пътна полиция". Причините за инцидента са в процес на изясняване. 


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