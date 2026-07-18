Разминаването в публичните позиции на премиера Румен Радев и външния министър Велислава Петрова относно т.нар. "Коалиция на желаещите“ е предизвикало по-силен вътрешнополитически, отколкото международен отзвук. Това коментира председателят на Асоциацията "Разузнавачите от запаса" Горан Симеонов в студиото на предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

По думите му не може да се говори за дипломатически гаф, тъй като за международните партньори позицията на българския министър-председател е била ясно заявена.

Външният министър: България не е поемала ангажимент за участие в „Коалицията на желаещите“

"Струва ми се, че вътрешнополитическият отзвук е много по-голям от това, което външнополитическите партньори възприемат. За всеки, който наблюдава външната политика, е ясно каква е категорично изявената позиция на министър-председателя, и то на такъв форум", коментира Симеонов.

► България и Киевската декларация

Полковникът оцени положително резултатите от срещата "Югоизточна Европа - Украйна“, като поздрави украинската дипломация за текста на приетата декларация.

Според него обаче България трябва много по-ясно да формулира собствената си позиция по документа и отношенията си с Украйна.

"Декларацията, която бе договорена в Киев, представлява реалните цели, към които се стреми украинската външна политика. Необходимо е по-директно дистанциране и изясняване на позицията на България по отношение на Украйна", изтъкна също той.

Премиерът: Външният министър Велислава Петрова не е подписвала декларация в Украйна, няма разнобой в правителството

Според един от най-значимите текстове в декларацията държавите потвърждават непоколебимата си подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, включително териториалните ѝ води. Сред посочените територии е и окупираният полуостров Крим. Документът признава и важната роля на „Коалицията на желаещите“ като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна, включително чрез предоставянето на надеждни и правно обвързващи гаранции за сигурност.

По думите на Горан Симеонов обаче, ако не сме член, няма как да участваме. По този начин ние само признаваме текстовете.

► Критика към Министерството на външните работи

Председателят на Асоциацията "Разузнавачите от запаса" отправи и критики към работата на Министерството на външните работи, като подчерта необходимостта от по-добра координация.

„Необходим е екип на новия министър на външните работи, който да я съветва по-добре и да осъществява по-добра координация - както външна, така и вътрешна" и допълни, че е необходимо „почистване на коридорите на МВнР“.

МВнР: Приетият в Киев документ не създава правни ангажименти за България

► ЕС, НАТО и войната в Украйна

Полковникът подчерта, че самото формиране на „коалиции на желаещите“ показва, че Европейският съюз трудно постига единодушие по ключови въпроси. Този акт говори за наличието на пукнатини и невъзможност да се вземе единодушно решение.

Той коментира и процеса на превъоръжаване в Европа. "Този процес по милитаризация на Европа набра скорост. Влязоха милиарди, с които всъщност Европа откупи част от военно-промишления комплекс на САЩ“.

Симеонов не споделя опасенията, че България би могла да стане мишена на тактически ядрен удар, но и предупреди: "Не вярвам, че бихме били мишена на тактически ядрен удар. Такива твърдения са повече в подкрепа на милитаризацията на НАТО, отколкото в полза на избягването на военен конфликт“.

Русия обвини Зеленски, че предизвиква ядрена война

► Санкциите срещу Русия

По отношение на последния санкционен пакет срещу Русия полковникът заяви, че според него решението е било в интерес на България.

"По-добре е да не се експериментира с пълно примирение, защото ефект щеше неминуемо да има в различни сектори- от православието до метрото. Бих квалифицирал това като първи успешен опит за налагане на нещо, което е в рамките на националния български интерес“.

България е извадила трима души от 21-вия пакет със санкции срещу Русия

► Предизвикателствата пред българското разузнаване

Според председателя на Асоциацията "Разузнавачите от запаса" недостигът на кадри в службите е сериозен проблем, а ограниченията пред оперативната дейност са значителни.

По думите му ролята на разузнаването е да събира и предоставя информация, но решенията зависят от политическото ръководство. "Единствената полза за разузнаването е обменът на информация“.

Целия разговор гледайте във видеото.