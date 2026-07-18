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Председателят на Асоциацията "Разузнавачите от запаса" коментира разминаването в позициите на премиера и външния министър относно "Коалицията на желаещите"
Разминаването в публичните позиции на премиера Румен Радев и външния министър Велислава Петрова относно т.нар. "Коалиция на желаещите“ е предизвикало по-силен вътрешнополитически, отколкото международен отзвук. Това коментира председателят на Асоциацията "Разузнавачите от запаса" Горан Симеонов в студиото на предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.
По думите му не може да се говори за дипломатически гаф, тъй като за международните партньори позицията на българския министър-председател е била ясно заявена.
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"Струва ми се, че вътрешнополитическият отзвук е много по-голям от това, което външнополитическите партньори възприемат. За всеки, който наблюдава външната политика, е ясно каква е категорично изявената позиция на министър-председателя, и то на такъв форум", коментира Симеонов.
► България и Киевската декларация
Полковникът оцени положително резултатите от срещата "Югоизточна Европа - Украйна“, като поздрави украинската дипломация за текста на приетата декларация.
Според него обаче България трябва много по-ясно да формулира собствената си позиция по документа и отношенията си с Украйна.
"Декларацията, която бе договорена в Киев, представлява реалните цели, към които се стреми украинската външна политика. Необходимо е по-директно дистанциране и изясняване на позицията на България по отношение на Украйна", изтъкна също той.
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Според един от най-значимите текстове в декларацията държавите потвърждават непоколебимата си подкрепа за независимостта, суверенитета и териториалната цялост на Украйна в нейните международно признати граници, включително териториалните ѝ води. Сред посочените територии е и окупираният полуостров Крим. Документът признава и важната роля на „Коалицията на желаещите“ като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна, включително чрез предоставянето на надеждни и правно обвързващи гаранции за сигурност.
По думите на Горан Симеонов обаче, ако не сме член, няма как да участваме. По този начин ние само признаваме текстовете.
► Критика към Министерството на външните работи
Председателят на Асоциацията "Разузнавачите от запаса" отправи и критики към работата на Министерството на външните работи, като подчерта необходимостта от по-добра координация.
„Необходим е екип на новия министър на външните работи, който да я съветва по-добре и да осъществява по-добра координация - както външна, така и вътрешна" и допълни, че е необходимо „почистване на коридорите на МВнР“.
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► ЕС, НАТО и войната в Украйна
Полковникът подчерта, че самото формиране на „коалиции на желаещите“ показва, че Европейският съюз трудно постига единодушие по ключови въпроси. Този акт говори за наличието на пукнатини и невъзможност да се вземе единодушно решение.
Той коментира и процеса на превъоръжаване в Европа. "Този процес по милитаризация на Европа набра скорост. Влязоха милиарди, с които всъщност Европа откупи част от военно-промишления комплекс на САЩ“.
Симеонов не споделя опасенията, че България би могла да стане мишена на тактически ядрен удар, но и предупреди: "Не вярвам, че бихме били мишена на тактически ядрен удар. Такива твърдения са повече в подкрепа на милитаризацията на НАТО, отколкото в полза на избягването на военен конфликт“.
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► Санкциите срещу Русия
По отношение на последния санкционен пакет срещу Русия полковникът заяви, че според него решението е било в интерес на България.
"По-добре е да не се експериментира с пълно примирение, защото ефект щеше неминуемо да има в различни сектори- от православието до метрото. Бих квалифицирал това като първи успешен опит за налагане на нещо, което е в рамките на националния български интерес“.
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► Предизвикателствата пред българското разузнаване
Според председателя на Асоциацията "Разузнавачите от запаса" недостигът на кадри в службите е сериозен проблем, а ограниченията пред оперативната дейност са значителни.
По думите му ролята на разузнаването е да събира и предоставя информация, но решенията зависят от политическото ръководство. "Единствената полза за разузнаването е обменът на информация“.
Целия разговор гледайте във видеото.
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