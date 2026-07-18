Общо 25 души са задържани за 24 часа след масово сбиване между две фамилии със стара вражда, съобщиха от полицията. За овладяване на ситуацията се е наложила намесата на допълнителни полицейски сили и жандармерия.

Конфликтът е започнал в петък. Около 14:15 ч. на спешния телефон 112 е подаден сигнал за сбиване в двора на МБАЛ – Хасково. Пристигналите на място екипи са задържали първите осем участници. При инцидента пред лечебното заведение е пострадал един човек, който е прегледан и е без опасност за живота.

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Три часа по-късно саморазправата между двата рода е продължила в димитровградския квартал „Изгрев“. Към мястото са насочени екипи на жандармерията и подкрепление от Хасково. Там са арестувани още 17 души.

Органите на реда са извършили проверки в жилищата на задържаните за наличие на забранени вещи. От полицията допълват, че към момента обстановката е спокойна, като в района е осигурено засилено полицейско присъствие.