Проверките на камионите по пътищата у нас продължават. Акцията започна през седмицата и ще продължи в почивните дни. В неделя отново ще има забрана, каквато имаше и в петък, за движение на някои от тежкотоварните автомобили.

Автомобилната администрация и МВР следят изправни ли са камионите и шофьорите. Само за 1 час по автомагистрала „Тракия” са се движили 46 хиляди автомобила от различен вид, като камионите са 4,6% или над 2 226 броя. По АМ „Хемус” през последния час са се движили около 18 900 автомобила, като тежкотоварните автомобили са 4,1% или 785. Процентното съотношение между леките коли и камионите на АМ „Струма” е по-голямо – 17 567 автомобила, от които 1268 камиона.

Масирани проверки на тирове в цялата страна (ВИДЕО+СНИМКИ)

Припомняме, че тази седмица от полицията предоставиха статистика, че почти всеки втори или трети шофьор на камион има проблем с изправността. „В момента се проверяват товарни автомобили, следи се състоянието на техническата изправност на пътните превозни средства. Следи се за регламентираното времеза почивка и за превоз. Поради атмосферните условия, асфалтът е доста топъл. Когато гумите не са изправни, може да се стигне до тежко пътнотранспортно произшествие. Нашата задача е, когато установим такива автомобили, да ги санкционираме и спираме от движение”, заяви зам.-директорът на „Пътна полиция” Мартин Цурински.

Той призова всички хора, ангажирани с пътната безопасност, да тръгват с изрядни автомобили на път. "Водачите да се уверят, че са с изрядни документи, гуми, техническо състояние, представени на преглед за проверка на техническата изправност. Бъдете толерантни на пътя и съобразявайти поведението с останалите участници в движението", каза Цурински.