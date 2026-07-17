Ситуацията с горските пожари в Канада продължи да се влошава, като все още не са овладени над 200 огнища, по-конкретно в провинция Онтарио, димът от които се вдишва и от милиони хора в североизточната част на САЩ. По последни данни на Канадския междуведомствен център за горски пожари извън контрол са 209 пожара от общо 893 активни огнища в цялата страна.

Димът от мощните горски пожари край Торонто оцвети небето в оранжево (ВИДЕО)

Въпреки че този сезон са регистрирани по-малко пожари от рекордната по брой огнища 2023 г., както и през 2025 г., интензивността на пожарите се е повишила значително през изминалата седмица, отбелязва АФП. Близо 2,8 млн. хектара земя са били изпепелени от началото на годината, показват официалните данни на правителството. Миналия петък числата сочеха приблизително 1,6 млн. хектара.

Ситуацията е особено критична в източната провинция Онтарио, която вчера поиска федерална помощ. Все още няма данни за жертви при пожарите в Онтарио, но няколко изолирани селища са били евакуирани. Димът от огнищата, носен от вятъра, причини влошаване на качеството на въздуха в Торонто - най-многолюдния канадски град, както и в източната част на САЩ.

Повече от 800 горски пожара бушуват в Канада, предупреждения за качеството на въздуха има и в САЩ

По данни на швейцарската компания "Ай Кю Еър" градовете Чикаго, Детройт, Вашингтон и Ню Йорк са били най-замърсените в света около 14 ч. по Гринуич (17 ч. българско време).

Редактор: Станимира Шикова