Димът от мощните горски пожари, бушуващи край Торонто, оцвети небето в оранжево. Качеството на въздуха в канадския мегаполис беше определено като най-лошото сред големите градове в света в сряда заради огнената стихия в северозападната част на провинция Онтарио. Това доведе до издаването на здравни предупреждения, особено за кърмачета и възрастни хора, които са по-уязвими към фините прахови частици. Властите призоваха гражданите да ограничат дейностите си на открито и заради горещините, обхванали страната.

В сезона на пожарите: Как да се предпазим от опасния дим

Канадската служба по околна среда отчете стойност 10+ по Индекса за качеството на въздуха и здравния риск за Торонто, което се класифицира като „много висок риск за здравето“. Прогнозите показват, че опасните условия ще се запазят до четвъртък вечерта.

По данни на канадското правителство в Канада има 835 активни пожара, като 112 от тях са определени като неконтролируеми. До момента огънят е изпепелил около 1,9 милиона хектара площ. Повечето от пожарите са в централните провинции Манитоба, Саскачеуан и Онтарио.

През последните години димът от горските пожари в Северна Канада се разпространява и над обширни райони на Съединените щати, припомня "Ройтерс".

Редактор: Станимира Шикова