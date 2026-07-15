Посланиците на Европейския съюз не са успели да се договорят за 21-вия пакет санкции срещу Русия, което трябваше да стане днес.

Анонимен източник от Брюксел е съобщил, че дискусиите по въпроса продължават.

България е извадила трима души от 21-вия пакет със санкции срещу Русия

Редактор: Ивета Костадинова