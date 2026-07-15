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Анонимен източник от Брюксел е съобщил, че дискусиите по въпроса продължават
Посланиците на Европейския съюз не са успели да се договорят за 21-вия пакет санкции срещу Русия, което трябваше да стане днес.
Анонимен източник от Брюксел е съобщил, че дискусиите по въпроса продължават.
България е извадила трима души от 21-вия пакет със санкции срещу РусияРедактор: Ивета Костадинова
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