Монако е единствената държава в Европа, в която предпазният колан все още не е задължителен – нито за шофьора, нито за пътниците. И въпреки това тежките пътни инциденти там са изключително редки.

Неслучайно започваме именно от Маретера – най-новия квартал на Монако, построен буквално върху Средиземно море за милиарди евро. Тук живеят двама от най-бързите мъже на планетата – пилотите от Формула 1 Шарл Льоклер и Макс Верстапен. Тук се намира и най-скъпият апартамент в света, продаден за около 450 милиона евро.

И въпреки че всичко наоколо е символ на скорост, лукс и мощни автомобили, Монако остава единствената европейска държава, в която поставянето на предпазен колан не е задължително. В същото време законът е безпощаден към употребата на алкохол зад волана.

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Как се стига до този парадокс и защо темата разделя дори самите монегаски? Живеещата в Княжеството Десислава Дъбова признава, че за нея коланът е въпрос на навик.

„На мен без колан ми е много трудно да карам. Слагам го още преди да запаля колата“, разказва тя.

По думите ѝ, макар законът да не го изисква, повечето хора в Монако използват предпазни колани. „Може би 90 процента от хората, дори за кратки разстояния, слагат колани“, казва Дъбова.

Предпазните колани не са задължителни от десетилетия. Ограничението на скоростта в Монако е 50 километра в час, а по повечето улици - едва 30. Аргументът е, че при толкова ниски скорости рискът от тежки катастрофи е значително по-малък.

Княжеството е покрито и с над 1400 камери за видеонаблюдение, които допълнително възпират шофьорите да натискат газта. Именно затова и до днес коланът не е задължителен нито за водача, нито за пътниците.

„Повечето пътни инциденти са с мотори и скутери - заради желанието на мотористите да изпреварват и заради невнимание от страна на шофьорите“, обяснява Дъбова.

Но ако към коланите законът проявява толерантност, то към алкохола зад волана тя е нулева. Санкциите са сред най-строгите в Европа.

„Шофирането в нетрезво състояние е криминално деяние. Можеш да бъдеш осъден и да лежиш в затвора до две години. Глобите също са сериозни, дори при над 0,5 промила алкохол в кръвта“, казва Дъбова.

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И макар Монако да е известно с бурния си нощен живот, властите са намерили решение. „Има автобуси, които се движат цяла нощ и спират почти на всеки 150 метра. Отскоро има и транспорт по заявка чрез приложение, който може да те прибере до вкъщи срещу 1,50 евро“, допълва тя.

В Монако правилата рядко се „договарят“ на място. Не само заради камерите, които са почти навсякъде, а и защото идеята да решиш проблема с банкнота през прозореца звучи по-скоро като сюжет от други географски ширини.

Доскоро обаче съществувала една своеобразна привилегия - автомобилите с монегаска регистрация почти не били санкционирани за нарушения във Франция.

„До скоро колите от Монако не бяха засичани от френските радари за превишена скорост. Това вече не важи. Двете държави сключиха споразумение и всички нарушения вече се санкционират“, разказва Дъбова.

Особеност обаче остава - в Монако шофьорските книжки не работят по точкова система, така че на водачите не се отнемат контролни точки. А макар превишената скорост в Княжеството да е рядкост, понякога има и зрелищни изключения.

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Преди няколко месеца жена зад волана на Ferrari решила да превърне известния тунел от трасето на Гран при в лична писта за Формула 1.

„При ограничение от 50 километра в час тя е карала със 190. Била е с дъщеря си в колата. Загубила е контрол и се е блъснала именно тук, в тунела“, разказва Дъбова.

По чудо инцидентът завършва без жертви. Последиците обаче са тежки. „Автомобилът беше конфискуван без право на връщане. Жената беше незабавно арестувана, а за освобождаването ѝ беше поискана гаранция от 500 хиляди евро“, казва Дъбова.

Гаранцията е платена, но това не спасява шофьорката от присъда. Тя вече е осъдена на две години затвор, осем месеца от които трябва да излежи ефективно.