Тялото на 39-годишната украинка, издирвана от властите в Монако заради предполагаемо участие в бомбения атентат срещу украинския бизнесмен Вадим Ермолаев, е било открито край Киев, съобщава „Украинска правда“, позовавайки се на свои източници в правоохранителните органи.

По информация на изданието Анастасия Березовска е била намерена заровена в района на украинската столица около 23:00 часа на 6 юли. Според първоначалните данни жената е била застреляна. Източници на „Украинска правда“ твърдят, че тя е пребивавала извън Украйна в периода от 22 март 2025 г. до 1 юли 2026 г.

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Березовска беше обявена за международно издирване чрез червена бюлетина на Интерпол след атентата срещу санкционирания украински бизнесмен Ермолаев в Монако. Тя е била основен заподозрян по разследването за опит за убийство, поставяне на взривно устройство на обществено място и участие в престъпна конспирация.

Според информацията по случая вече има двама задържани. Единият е действащ офицер от Главното управление на разузнаването на Украйна, а другият - бивш служител на правоохранителните органи. До момента украинските институции не са направили официално изявление по случая.

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Новината идва дни, след като „Украинска правда“ публикува поредна част от разследването си „Батальон Монако“, в което беше показан Вадим Ермолаев малко преди извършения срещу него атентат.