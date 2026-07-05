Разследването на взрива, разтърсил Монако в края на юни, придобива все по-драматични измерения. Според властите предполагаемият извършител на покушението срещу украинския бизнесмен Вадим Ермолаев е 39-годишна украинка, живееща в Германия, която се е представяла за мъж и е следила жертвите дни наред преди нападението.

Инцидентът стана на 29 юни вечерта в една от жилищните сгради на княжеството. Взривът избухнал в момент, когато Ермолаев, 13-годишният му син и неговата партньорка се прибирали у дома. При експлозията жената е получила най-тежки наранявания и е с ампутирани крака, като състоянието ѝ остава критично. Самият Ермолаев е пострадал от изгаряния и осколки, но животът му е извън опасност. Синът му е с по-леки травми. Ранени са още двама случайни минувачи.

Разкриха самоличността на заподозряната за атентата в Монако. Издирват я с червена бюлетина

Монако е известно като една от най-сигурните държави в света, с изключително висока концентрация на полицейски служители и мащабна система за видеонаблюдение. Именно затова атаката предизвика сериозен обществен отзвук и бе определена като безпрецедентна за княжеството.

Заподозряната е избягала през няколко европейски държави

Преди дни прокуратурата в Монако съобщи, че е идентифицирала предполагаемия извършител. Според разследващите става дума за Анастасия Березовска - украинска гражданка, пребиваваща в Германия. Тя е наблюдавала жертвите в продължение на дни, а в деня на атаката е била дегизирана като мъж. Разследването сочи, че взривното устройство е било задействано дистанционно.

След нападението жената е напуснала Монако. Благодарение на международното полицейско сътрудничество е бил установен автомобилът, използван при бягството, както и маршрутът ѝ през Франция, Италия и други европейски държави. Срещу нея вече са издадени европейска заповед за арест и червена бюлетина на Интерпол.

Издирват с червена бюлетина заподозряна за атентата в Монако

Кой е Вадим Ермолаев?

58-годишният Вадим Ермолаев е сред известните украински предприемачи. Роден е в Днипро и е основател на индустриалната група Alef, която развива дейност в строителството, недвижимите имоти, транспорта, земеделието и производството на вина и спиртни напитки. Състоянието му се оценява на около 220 милиона долара.

През 2019 г. той се отказва от украинското си гражданство и получава кипърски паспорт. След началото на войната в Украйна се установява в Монако заедно с други заможни украински бизнесмени, които медиите неофициално наричат „Монакския батальон“.

През 2023 г. украинският президент Володимир Зеленски наложи персонални санкции на Ермолаев. Според украинските служби компании, свързани с него, са продължили дейност в анексирания Крим и са плащали данъци в руския бюджет след началото на войната. Бизнесменът категорично отрича обвиненията и твърди, че впоследствие активите му са били конфискувани от руските власти.

Кой е Вадим Ермолаев – украинският бизнесмен, ранен при атентата в Монако

Мотивът остава неизвестен

Към момента властите не съобщават официална версия за причините зад нападението. Липсата на ясно установен мотив обаче поражда множество спекулации.

Част от международните медии допускат възможна връзка с украинските служби и разглеждат атаката като предупреждение. Други анализатори насочват вниманието към бизнес миналото на Ермолаев и не изключват следа към организираната престъпност.

Появи се и трета хипотеза - че действителната мишена може да е бил неговият син Артур Ермолаев, който миналата година беше осъден по дело, свързано с международна схема за телефонни измами.

Засега обаче разследващите не потвърждават нито една от тези версии и подчертават, че мотивите за покушението все още се изясняват.

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