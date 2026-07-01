Вадим Ермолаев, който беше ранен вчера при бомбен атентат в Монако , е заможен бизнесмен от Днепър, Украйна. В момента той е под санкции от Киев заради бизнеса си в анексирания от Русия полуостров Крим.

По информация на световни агенции нападението е извършено със самоделно взривно устройство. При експлозията жената до Ермолаев е загубила и двата си крака и е претърпяла спешна ампутация в болница в Ница. Въпреки че първоначалните съобщения посочиха, че това е официалната му съпруга Анна, по-късно тя самата опроверга тази информация пред украинска държавна медия, уточнявайки, че изобщо не е била на мястото на инцидента. Тежко пострадалата се оказа друга спътница на бизнесмена. Самият Ермолаев е с множество изгаряния и рани от шрапнели.

58-годишният бизнесмен получил кипърско гражданство след 2010 г. и живее в Монако от около петк години. Състоянието си е натрупал в Днепър – голям индустриален и университетски град в Украйна, като се е развил успешно в строителния сектор. Днес Днепър се намира на около 100 км от фронтовата линия. Градът има ключово значение за отбраната на Украйна срещу руската инвазия, започнала през февруари 2022 г.

Трима тежко ранени при експлозия на пакет бомба в Монако (ВИДЕО)

Ермолаев е сред многото бизнесмени в постсъветското пространство, които натрупаха бързо богатство, възползвайки се от хаотичното разпадане на СССР през 1991 г. Той започва с изграждането на търговски и жилищни сгради и постепенно се превръща в един от основните инвеститори в недвижими имоти в Днепър. Неговият консорциум „Алеф“ произвежда също строителни материали, включително бетон, и развива дейност в агрохранителния сектор.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

През 2021 г. украинското издание на списание „Форбс“ оценява състоянието му на 220 млн. долара и го поставя на 45-о място сред най-богатите хора в Украйна.

Баща на четири деца и един от финансовите поддръжници на голямата еврейска общност в Днепър, Ермолаев заявява пред „Форбс“, че се е отказал от украинското си гражданство през 2017 г. в полза на кипърско такова. Въпреки това подчертава, че продължава да работи в Украйна и да я посещава редовно. „Защо ли? Искам международна закрила. Украинската съдебна система, меко казано, не е идеална, а данъчното облагане не е обективно“, казва той пред медията. „Обичам нашата Украйна. След войната възнамерявам да развивам бизнеса си там“, допълва олигархът.

След 2010 г. получаването на кипърско гражданство беше разпространена практика сред богатите руснаци и украинци, които търсеха по-голяма правна сигурност или искаха да прехвърлят капитала си в чужбина.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Според няколко медийни публикации личният самолет на Ермолаев е бил унищожен при руски удар по летището в Днепър.

През декември 2023 г. украинският президент Володимир Зеленски наложи на бизнесмена санкции за срок от 10 години. Киев го обвинява, че продължава да търгува с вино и спиртни напитки в Крим, анексиран от Москва през 2014 г., и по този начин плаща данъци на руската държава по време на войната срещу Украйна.

В Днепър местен бизнесмен го описва като „амбициозен предприемач, започнал от нулата“, който е променил облика на града чрез многобройни строителни проекти. Същевременно бизнесменът, пожелал анонимност, отбелязва, че Ермолаев има и спорна репутация. „Имаше много врагове, до степен, че през годините можехме да съберем редица хора, готови да го застрелят“, казва той.

Самият Ермолаев отхвърля обвиненията. В интервю за украинска новинарска агенция през 2024 г. той заявява: „Не притежавам и не управлявам никакъв бизнес в Крим. Това е юридически и концептуално невъзможно“. Той също така твърди, че е допринесъл с 83 млн. гривни, или около 1,6 млн. евро, за украинските военни.

През 2022 г., няколко месеца след началото на руската инвазия, Ермолаев беше забелязан в Монако да слиза от „Бентли“, присъединявайки се към това, което украинската преса иронично нарече „Батальона от Монако“ – група олигарси и бизнесмени, напуснали страната след началото на войната и установили се по бреговете на Средиземно море.

Редактор: Мария Барабашка