Украинският бизнесмен Вадим Ермолаев е сред тримата пострадали при мощна експлозия в центъра на Монако, която властите определят като умишлено предизвикана. Инцидентът е станал в понеделник вечерта в жилищна сграда в близост до границата с Франция.

Според информация на местните власти двама от ранените, сред които и Ермолаев, са в критично състояние. Третият пострадал е 13-годишно дете, което е получило по-леки наранявания. Данните бяха потвърдени от държавния министър на Монако Кристоф Мирман.

Бомба избухна в офис на застрахователна компания във Франция, има ранен

ATENTADO EN MONACO.

A las 9 de esta noche un hombre ha depositado un paquete-bomba en la calle Reverend-Père-Louis-Folla de Mónaco que posteriormente ha detonado.

Hay 3 personas heridas, dos de ellas de gravedad.https://t.co/KTCiF3WP6c pic.twitter.com/vXYch0Sf0h — Niporwifi © (@niporwifi) June 29, 2026

След взрива е започнала мащабна съвместна операция на полицията в Монако и Франция. Разследващите издирват мъж, заподозрян, че е оставил и задействал самоделно взривно устройство пред сградата.

Кадри от охранителни камери, публикувани от френския вестник „Фигаро“, показват човек, който оставя раница на входа на жилищния блок малко преди експлозията. Според информация на френски медии именно в нея се е намирало взривното устройство, определено от разследващите като „пакет-бомба“.

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Monaco EXPLOSION suspect seen running away after placing explosive backpack that INJURED Ukrainian family



STILL AT LARGE



MTodayNews pic.twitter.com/RFArSmaAdU — Jack Straw (@JackStr42679640) June 30, 2026

На мястото незабавно са изпратени екипи на спешните служби и полицията, а районът е бил отцепен. Френското вътрешно министерство съобщи, че в операцията участват както местни, така и френски сили за сигурност.

BREAKING: A powerful explosion has been reported in Monaco after a person allegedly dropped off bags shortly before the blast. pic.twitter.com/cWBBSnfBih — Breaking911 (@Breaking911) June 29, 2026

Мотивите за нападението остават неизвестни, а разследването продължава.

Редактор: Цветина Петкова