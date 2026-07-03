Властите в Монако са установили заподозрян във връзка с бомбения атентат, при който бяха тежко ранени украинският бизнесмен Вадим Ермолаев и още двама души. Срещу заподозрения вече е издадена заповед за арест. Предстои публикуването и на международна червена бюлетина на Интерпол, съобщава „Би Би Си“.

Инцидентът стана в понеделник вечерта, когато неизвестно лице оставило пакет във входа на жилищна сграда в Монако. Малко по-късно устройството избухнало, ранявайки трима души, които влизали в сградата. Разследването е за опит за убийство, а не за терористичен акт.

Трима тежко ранени при експлозия на „пакет-бомба“ в Монако (ВИДЕО)

Според прокуратурата в Монако заподозреният вече не е на територията на княжеството. Благодарение на съвместната работа на полицията в Монако и Франция, самоличността му била установена бързо.

Разследващите са идентифицирали заподозряната - 39-годишната Анастасия Березовска, която се намира в Германия. Според червената бюлетина, разпространена от Интерпол този петък, става дума за Анастасия Березовска, 39-годишна украинска гражданка. Тя е брюнетка и има татуировка, „вероятно змия“, на дясната си ръка, която започва от рамото ѝ и се простира до лакътя ѝ, се посочва в известието, като се добавя, че заподозряната говори немски.

The main suspect in the assassination attempt on Ukrainian oligarch Vadim Yermolaev in Monaco is Ukrainian Anastasia Berezovskaya, Interpol reports.



According to investigators, she disguised herself as a man, left a bag with explosives near Yermolaev's house, and remotely… https://t.co/jaVONVZ2tD pic.twitter.com/vobErRIKYz — Visegrád 24 (@visegrad24) July 3, 2026

Кадри от камери за видеонаблюдение на заподозряната са разпространени в социалните мрежи.

След експлозията камерите за видеонаблюдение заснели човек с черна шапка да напуска района и да се насочва към френската община Босолей, разположена непосредствено до границата с Монако. Първоначално се смяташе, че става дума за мъж, но първи местни медии разкриха, че основният заподозрян всъщност е жена, на около 30 години, живееща в Германия.

Медии съобщават, че цел на атаката са били 58-годишният Вадим Ермолаев, неговата партньорка и синът му.

Кой е Вадим Ермолаев – украинският бизнесмен, ранен при атентата в Монако

Ермолаев е известен предприемач в сферата на недвижимите имоти, който живее в Монако. През 2019 г. той се отказва от украинското си гражданство и придобива кипърско. Бизнесменът има значителни интереси в производството на алкохол в анексирания от Русия Крим и от 2023 г. е обект на санкции, наложени от украинските власти. През 2020 г. списание Forbes го нарежда на 39-о място сред най-богатите украинци. Състоянието му се оценява на около 230 млн. долара.

Сред тримата пострадали има и 13-годишно дете. След взрива всички са били откарани в болница. Първоначално двамата възрастни са били в критично състояние. По последни данни животът на мъжа вече е извън опасност, но жената остава в тежко състояние.

Принц Албер II определи нападението като „отвратително престъпление“, а прокуратурата обеща да представи допълнителна информация по случая в следващите дни.