За първи път от 488 години, римския папа посети Монако. Лъв Четиринадесети предизвика учудване, когато избра малкото княжество за първата си европейска визита. Но все пак Монако е една от малкото европейски страни, в които католицизма е официална държавна религия.

Италианската преса шеговито отбелязва, че петте католически църкви в княжеството са с една повече от казинaта. Папата пристигна в Монако с хеликоптер. Той беше посрещнат от принц Албер и съпругата му.

Програмата за деня включва молитва с 15 хиляди участници. Поради липсата на толкова голям храм, церемонията ще е на стадиона в Монако.

