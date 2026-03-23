Папа Лъв ХІV остро разкритикува днес въздушните бомбардировки, като ги нарече безразборни и призова те да бъдат забранени, предаде "Ройтерс". Това става на фона на американско-израелската война срещу Иран, която навлиза в четвъртата си седмица, допълни агенцията.

На среща с ръководители и служители на италианската авиокомпания Лъв ХІV не спомена конкретно разширяващия се конфликт, но порица остро използването на въздушни удари при военни действия.

Папа Лъв XIV: Човечеството зове за мир в Близкия изток

“Никой не трябва да се страхува, че смърт и разрушение могат да дойдат от небето“, заяви папата. “След трагичните събития през ХХ век трябваше въздушните бомбардировки да бъдат забранени завинаги. Те все още съществуват, а това е регрес“, каза той.

Той неколкократно призова за прекратяване на огъня при войната на САЩ и Израел срещу Иран. Вчера той нарече конфликта “скандал за цялото човешко семейство“.

