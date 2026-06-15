Засиленият контрол на МВР срещу незаконните гонки и опасното шофиране е стъпка в правилната посока, но сам по себе си няма да реши проблема с пътната безопасност. Около това мнение се обединиха експертът по пътна безопасност и бивш директор на КАТ-София Алекси Кесяков и Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в предаването „Твоят ден“.

Повод за разговора станаха последните полицейски акции срещу нерегламентирани автомобилни събирания и гонки, включително в столичния квартал „Люлин“, където бяха предотвратени дрифтове и състезания с автомобили. При проверките са установени шофьори, употребили алкохол, връчени са невръчени наказателни постановления, а два автомобила са спрени от движение заради незаконни промени по конструкцията им, свързани с участие в гонки.

Според Алекси Кесяков използването на дронове, цивилни автомобили и нови технологии е добра практика, защото създава усещане за постоянен контрол и позволява по-ефективно установяване на нарушителите.

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„Хората трябва да знаят, че ще бъдат контролирани. Всяка форма на контрол е положителна и влияе върху поведението на водачите. Но контролът трябва да върви ръка за ръка с възпитанието и образованието“, подчерта той.

По думите му никой не излиза на пътя с желание да причини катастрофа, затова освен санкции са необходими и дългосрочни усилия за промяна на нагласите и културата на движение.

Красимир Георгиев също отчете активизиране на работата на полицията през последните месеци. „За първи път от десетилетия видях трима униформени полицаи да патрулират пеша по квартална улица. Това е знак, че нещо положително се случва в системата“, коментира той.

Въпреки това Георгиев смята, че част от старите проблеми продължават да съществуват. Според него контролът често не е насочен към местата с най-висока концентрация на тежки катастрофи, а към по-лесни за проверка участъци.

„Не бива целта да бъде натрупването на бройки проверки и актове. Контролът трябва да бъде концентриран там, където има най-голям риск за живота и здравето на хората“, подчерта той.

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Алекси Кесяков отбеляза, че незаконните гонки са опасни и често завършват с тежки инциденти, но не са единственият проблем на пътната безопасност. Според него подобни прояви са организирани действия, в които участват не само шофьори, но и публика, а често има и хора, които координират състезанията. Именно затова освен пътен контрол е необходима и оперативна работа за разбиване на тези групи.

„Всички знаят къде се провеждат гонките. Информацията трябва да достига навреме до хората, които отговарят за реда на терен, а контролът да бъде постоянен, а не кампаниен“, заяви Кесяков.

Двамата експерти коментираха и случая с 15-годишно момче, заловено да управлява автомобил с баща си на пасажерската седалка.

Красимир Георгиев беше категоричен, че подобно поведение е изключително опасно и изпраща погрешен сигнал към децата.

„Много родители смятат, че обучението се състои само в това детето да върти волана и да сменя скоростите. Това не е обучение. То изисква знания, методика, педагогика и отговорност. Когато родителят дава колата на неправоспособно дете, той му показва как се нарушава законът и след това очаква то да го спазва“, каза Георгиев.

Той подчерта, че България остава една от малкото държави, в които много млади хора сядат зад волана още преди да имат право да управляват автомобил.

Според Алекси Кесяков именно семейството е мястото, където се формират първите навици за безопасно поведение на пътя.

„Всяка седмица има катастрофи с участието на деца. Понякога зад волана са именно непълнолетни. След всяка трагедия обществото е възмутено, но истината е, че децата копират поведението на родителите си. Пътната безопасност трябва да се превърне в семейна ценност“, заяви той.

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Експертът призова родителите да обръщат повече внимание на начина, по който децата им участват в движението - като пешеходци, велосипедисти или бъдещи шофьори.

Целия разговор гледайте във видеата.

Редактор: Цветина Петкова