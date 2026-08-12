Два пожара пламнаха в Хасковско. Битката с пламъците в Сакар продължава вече втори ден.

През нощта на място бяха огнеборци, горски служители и доброволци. Наложи се да се включи и помощ по въздух. Тази сутрин пламъците са локализирани и не се разпространяват извън вече обхванатите територии.

Пожарът тръгна от района на село Българска поляна и обхвана близо 1500 декара горски фонд. Гъстият дим притесни хората. Директорът на регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Хасково ст. комисар Митко Чакалов заяви, че опасност за населените места няма. На терен работят шест екипа. Към момента има още тлеещи огнища, като се очаква с повишаването на температурите и засилването на вятъра те да се разпалят.

Пожар край тополовградското село Българска поляна (СНИМКИ)

Направена е просека, която да спре огъня към боровия масив. Хеликоптерът е намалил силата на пожара. Причината за него още не е установена. Той се е разпространил заради вятъра, каза още комисар Чакалов.

Към момента обстановката в района остава усложнена. В района се е появил вятър, който може да разпали отново огнищата.

Областният управител Тодор Иванов обясни, че към момента има забрана за почистване на земеделските земи.

► Пожар край Харманли

Пожар възникна и в района на с. Иваново, община Харманли. Огънят е обхванал сухи треви, храсти и горски фонд в силно пресечена и труднодостъпна местност. На място работят пожарникари и доброволци.

Обстановката остава динамична заради силния вятър и труднодостъпния терен. Действията по овладяването на пламъците продължават, като към момента няма опасност за населението.