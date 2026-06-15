Временно прекъсване на полетите и сериозни затруднения за пътниците предизвика авария на специализирана машина на Летище „Васил Левски“ - София в понеделник сутринта.

От летището потвърдиха за NOVA, че причината за нарушената работа е аварирал камион на пистата, който е наложил временно спиране на излитанията и кацанията. Впоследствие движението е било възстановено и към момента летището работи нормално.

Авария при кацане на самолет затвори за кратко летище София

Инцидентът е станал рано сутринта, когато специализирана машина за поддръжка на летищната инфраструктура е аварирала върху пистата. Това е наложило временното затваряне на пистата от съображения за безопасност.

Заради блокирания достъп до пистата няколко полета са били забавени, а един е бил пренасочен към летище Пловдив след продължително изчакване във въздуха. В същото време редица пътници са останали на борда на самолети, готови за излитане, докато екипите работят по освобождаването на пистата. На част от тях е била предоставена възможност да напуснат самолетите по собствено желание.