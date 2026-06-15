Снимка: Стопкадър, NOVA
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Жители с опасения за свлачища след изкопни дейности край Елените
„Ние сме много обезпокоени, живущите, че може да тръгне свлачище, да затрупа пътя, който води към Елените”, това коментира жител на района, в ефира на „Здравей, България” по NOVA. Местните жители изразяват тревога заради започнали изкопни дейности в гората и край пътя, на метри от входа на ваканционния комплекс, месеци след опустошителния потоп от октомври миналата година.
Строителните дейности към момента са спрени, а тежката техника е изтеглена от района. Теренът е частна собственост, като по данни на местната власт първоначалните инвестиционни намерения на полски инвеститор за изграждане на ваканционно селище са отпаднали след наводнението.
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„На този етап не се извършват никакви строителни дейности, парцелът е проверен, това е урбанизиран терен, който е изкаран от горски фонд”, коментира кметът на Свети Влас Иван Николов. Той допълни, че документите са проверени, извършена е геодезия и проучвания, като подчерта, че „абсолютно няма никакви свлачища в този район”.
От общината уверяват, че необходимата документация и издадените разрешителни са изрядни. За по-голяма сигурност местната власт проверява за свлачища склоновете и пътищата в Елените и съседните райони.
Междувременно на съседния плаж „Робинзон”, разположен на метри от плаж „Елените”, почистването след потопа продължава с пълна сила. „За два-три дена нямахме ток и вода, после пуснаха. Плажът е добре, леко-полеко тоя район се оправя”, коментира Александър Стоянов, собственик на ресторант в района.
Очаква се в края на юни да стане ясен докладът от проверката на РДНСК за комплекс „Астория” на Елените, която бе възложена от ресорното министерство.
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Репортер: Елена ТаневаРедактор: Мария Барабашка
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