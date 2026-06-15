Десетки близки, приятели и граждани се събраха пред сградата на Апелативния съд в Пловдив, за да поискат справедливост за семейство Пушкови, загинало при тежка катастрофа на Околовръстния път край града през ноември миналата година. Те поискаха максимална присъда - 20 години затвор.

Повод за демонстрацията е разглеждането на делото на втора инстанция срещу 24-годишния Джунейт Дюлгеров, обвинен за причиняването на катастрофата, при която загинаха трима души. Сред жертвите е и 14-годишно момиче. Единствено 7-годишно дете оцеля в катастрофата. Следващата седмица то ще претърпи нова медицинска интервенция в „Пирогов“.

Прокуратурата и адвоката на Дюлгеров поискаха втората инстанция също да потвърди 10-годишната приседа, както и да отнеме шофьорската му книжка за 12 години. Апелативният съд ще се произнесе до месец.

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На протеста присъстваха роднини на загиналите, както и съученици на момичето, които дойдоха да изразят подкрепата си към семейството. Събралите се настояват за по-тежко наказание за подсъдимия, определяйки наложената на първа инстанция присъда като несправедливо ниска.

При първоначалното разглеждане на делото Джунейт Дюлгеров беше осъден на 10 години лишаване от свобода при първоначален общ режим, а свидетелството му за управление беше отнето за срок от 12 години.

„Настояваме за увеличаване на присъдата, защото смятаме, че наложеното наказание е минимално на фона на тежките последици от безотговорното шофиране, довело до смъртта на трима души“, заявиха близки на загиналите преди началото на съдебното заседание.

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В подкрепа на семейството на протеста се включиха и родители на деца, загинали при пътни инциденти. Според тях подобни случаи показват необходимостта от по-строги наказания и по-решителни действия срещу войната по пътищата.

„Все повече родители на убити деца заставаме рамо до рамо. Няма да позволим паметта на нашите деца да бъде обезценявана в съдебните зали“, заявиха участници в демонстрацията.

Христина Чалъкова, баба на оцелялото при катастрофата дете, заяви, че внукът ѝ непрекъснато говори за загиналите си родители и трудно преживява трагедията. По думите ѝ шофьорът на камиона е познавал отлично участъка, тъй като ежедневно е пътувал по него.

„За нас остава необяснимо защо е навлязъл в насрещното платно, защо се е движил с превишена скорост и защо е използвал автоматично управление на тежкотоварния автомобил“, посочи тя. Чалъкова отправи призив към институциите да предприемат по-строги мерки срещу нарушенията на пътя, за да бъдат предотвратени подобни трагедии. „Трябва да спрат черните забрадки на майките, които погребват децата си заради безотговорни шофьори“, каза още тя.

Близки на загиналото семейство настояват за по-тежко наказание за подсъдимия. Според тях експертизите по делото са установили, че той е шофирал с около 90 км/ч при ограничение от 60 км/ч.

От своя страна защитата на подсъдимия поиска Апелативният съд да потвърди присъдата, постановена на първа инстанция. Адвокат Васил Василев заяви, че клиентът му продължава да признава вината си и изпитва искрено съжаление за случилото се. „Той напълно осъзнава последиците от катастрофата и тежестта на причинената трагедия“, подчерта адвокатът.