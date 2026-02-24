10 години затвор при първоначален общ режим и 12 години без шофьорска книжка - това е наказанието, наложено от Окръжният съд в Пловдив на 24-годишния Джунейт Дюлгеров. Той е обвинен за катастрофата на Околовръстното шосе в Пловдив, при която загинаха трима души от едно семейство.

Трагичният инцидент стана на 24 ноември миналата година. При удара между тир и лека кола загинаха 43-годишна жена, 41-годишен мъж и 14-годишното им дете. Оцеля единствено по-малкото дете в семейството, което е на 7 г.

Присъдата на Дюлгеров беше редуцирана с една трета, тъй като мъжът призна вината си и поиска делото да се води по съкратената процедура.

След като чуха решението на съда, близките на загиналите се възмутиха. Те обвиниха прокурора, че е действал като адвокат на подсъдимия и категорично заявиха, че ще обжалват.

Решението не е окончателно и може да бъде протестирано в 15-дневен срок пред Апелативния съд в града под тепетата.

Преди заседанието роднини, близки и приятели на загиналото семейство се събраха пред съда и поискаха максималното наказание, предвидено от закона – 20 години затвор. По данни на разследващите в момента на катастрофата той е карал с превишена скорост – с 30 км/ч над ограничението от 60 км/ч.

За единственото дете, което оцеля, се грижи баба му. „Ходим на физиотерапия. Засега е добре. Ходи на училище. Но травмата в душата ѝ е много дълбока. През нощта плаче за майка си, за баща си и за сестричката си. Непрекъснато говори за тях”, разказа бабата.

„Каквато и присъда да даде съдът в този случай, тя ще е нищо в сравнение с тежестта на това, което се е случило”, коментира Таня Пушкова, сестра на загиналия мъж.

„Изключително много съжалява за случилото се и самият той трудно преживява това тежко произшествие. Казва, че моментът на удара е последният му спомен. Няма обяснение за случилото се – всичко е станало за съвсем кратко време”, заяви адвокатът на Дюлгеров - Васил Василев.

„Минималното наказание е 15 години лишаване от свобода, а максималното – 20. В хода на досъдебното производство са събрани данни, че вниманието на водача е било отклонено – вероятно е търсил предмет, може би телефон”, заяви прокурорът по делото Владимир Вълев.

Протестиращите поискаха и обезопасяване на Околовръстното шосе на Пловдив. Трагичният инцидент стана на участъка, който шофьорите наричат „улей на смъртта“ заради опасните мантинели и стесняването на платното. След инцидента протестиращи граждани поискаха премахване на мантинелите и разширяване на пътя. Засега държавата е предприела единствено обследване на трасето.