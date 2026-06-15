Българската биатлонистка Лора Христова ще застане рамо до рамо със световните звезди в специален летен старт, насрочен за 27 юни. Италианското планинско селище Фрасиноро в провинция Модена ще бъде домакин на състезанията, които ще преминат под мотото „Летен фестивал със световните шампиони”.

Организаторите са изпратили лични покани до най-известните състезатели в този спорт, а сред потвърдилите участие е и родната ни представителка, която спечели бронзов медал на Олимпийските игри в Милано-Кортина изминалата зима. Събитието е част от програмата на Международния съюз по биатлон (IBU) – Biathlon4All, чиято цел е да популяризира спорта в глобален мащаб.

Лора Христова: Пътят към олимпийския медал минава през трудни избори

Дисциплината, в която ще премерят сили участниците, е изключително интересна и нестандартна – нещо средно между суперспринт в биатлона и спринт в ски бягането. Надпреварата започва с квалификации, преминава през директни елиминации и достига чак до финала, като всички изпитания включват наказателни обиколки.

Летният вариант на биатлона придобива все по-голямо значение за IBU. Благодарение на своята независимост от снежните условия, тези стартове дават възможност за удължаване на сезона и привличане на повече млади таланти. Сред обсъжданите иновативни предложения е идеята в бъдеще всеки сезон от прословутата верига за Световната купа да стартира през есента именно с кръг по летен биатлон.

Макар засега това да е само екстравагантна опция, тя се обсъжда активно от водещите специалисти наред с други революционни промени – като въвеждането на стрелба с лазерни оръжия и сформирането на единен международен вакс екип за всички състезатели на всички стартове. Целта на тези реформи е да осигурят по-добро бъдеще и просперитет на биатлона.

Редактор: Мария Барабашка