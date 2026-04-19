Снимка: Стопкадър
-
Делян Пеевски: ДПС ще продължи последователно да работи за хората
-
Институциите, бизнесът и експерти обсъждат развитието на енергийния сектор
-
Спортни новини (20.04.2026 - късна)
-
Романът „Сбогом на оръжието” на Хемингуей отново ще бъде издаден на българския пазар
-
Даниел Капсъзов: На мотористите са необходими полигон и промени в Закона за движение по пътищата
-
Началото на бременността: Промени в тялото и начини за облекчение
-
Спортни новини (20.04.2026 - обедна)
Биатлонистката призова младите да търсят правилните посоки и личното удовлетворение
Новата звезда на българския биатлон Лора Христова сподели в ефира на NOVA за пътя си към успеха и за изборите, които са я отвели до олимпийския подиум. През февруари тя спечели бронзов медал в индивидуалната дисциплина при жените на Олимпийските игри в Милано-Кортина.
Христова разказа, че решението да се занимава с биатлон е взела още като дете. „Стоях съвсем близо до телевизора и гледах със затаен дъх състезанията“, спомня си тя. Пътят ѝ обаче далеч не е бил лесен – съпътстван от лишения, трудности и моменти на самота. „Имаше много лишения и понякога съм се чувствала сама“, признава биатлонистката. Въпреки това тя не се отказва и продължава да следва целта си, водена от любовта към спорта.
Лора Христова – за олимпийския медал в биатлона
Според нея младите хора днес имат нужда от добри примери. „Има много успешни млади спортисти и мисля, че всички заедно трябва да показваме правилната посока и да насочваме към добрите избори“, подчертава Христова.
В деня на изборите тя отправи и послание към своето поколение: „Съветвам всички млади хора да следват сърцето си и да направят избор, от който ще се чувстват удовлетворени“.
ВСИЧКО ЗА ПРЕДСРОЧНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ ЧЕТЕТЕ ТУК
Повече гледайте във видеото.
Последвайте ни