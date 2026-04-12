Тя сбъдна своята мечта и прослави България на олимпийската сцена. Бронзовата медалистка по биатлон от Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина Лора Христова разказа за силата да стигнеш до олимпийски медал в предаването „Близо до спорта“ по NOVA NEWS.

„Честно казано не бях осъзнала всичко това, но го усетих когато направиха посрещането в родния ми град Троян. Тогава, когато видях всички малки дечица, просто усетих цялата емоция, която съм им донесла. Признанията от всички изключително много ме докоснаха“, каза тя. И допълни: „Всички там работят много усилено, за да се подобряват условията за тренировка. Аз вярвам, че това ще се случи“.

