Лора Христова беше избрана за най-голямата изненада на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. 22-годишната ни биатлонистка завоюва бронзов медал в индивидуалното състезание на 15 км за жени. Тя спечели убедително фенския вот в гласуването във Facebook страницата на Международния съюз по биатлон (IBU). Над 20 000 души са дали своя глас за нея.

ТРИУМФ: Биатлонистката Лора Христова донесе втори медал за България от Игрите в Милано-Кортина

Христова впечатли цялостно с представянето си на Олимпиадата, където стана седма в преследването и 11-а в спринта. В женската ни щафета пък тя направи безпогрешен първи пост, с което се утвърди като един от най-добрите стрелци на Игрите като цяло.

На второ място в класацията остана чехкинята Тереза Воборникова, а трети - финланденцът Оли Хийденсало.

