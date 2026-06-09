Кристиан Ериксен успокои всички със съобщение в социалните мрежи, след като отново колабира на терена . Инцидентът се случи в 65-та минута на контролата между Дания и Украйна в Одензе. За щастие, всичко се размина само с уплаха благодарение на имплантирания в гърдите на футболиста дефибрилатор.

"Искам всички да знаят, че съм добре. Вкъщи съм със семейството си", написа той. Спортистът добави, че сега ще се фокусира върху възстановяването си и ще прекара повече време с най-близките си.

Припомняме, че през 2021 година - по време на Европейското първенство, Ериксен получи сърдечен арест.

Редактор: Дарина Методиева