От сдружение "Ангели на пътя" даряват 5360 евро за закупуване на медицинска апаратура за нуждите на детската реанимация в болница "Пирогов". Това съобщиха от сдружението.

Средствата са събрани по време на благотворителен футболен мач в памет на две деца - Мишо и Боби, и бащата на едното от тях, които загинаха в катастрофа, станала на автомагистрала "Тракия" на 24 юни тази година.

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От сдружение "Ангели на пътя" и ПФК "Славия" съобщиха преди дни, че по време на мача са събрани 17 460.21 евро., като от общата събрана сума ще бъдат предоставени средства за семействата на двете деца, на пострадалия треньор и за сдружение "Ангели на пътя".

Обявиха сумата, събрана по време на благотворителния мач в памет на двете загинали деца от ФК "Славия"

"Избрахме именно това отделение, защото там всеки ден се водят най-тежките битки, там пристигат най-тежко пострадалите деца от цяла България, там лекарите и медицинските сестри не броят работните часове, а броят спасените детски животи", допълниха от "Ангели на пътя". "Защото Мишо и Боби няма как да се върнат. Но ако това дарение помогне дори едно дете да се прибере живо при майка си и баща си, значи те ще продължат да живеят чрез спасения живот. Това не е краят на нашата кауза", допълниха от сдружението.

Редактор: Цветина Петрова