Снимка: БГНЕС
Тя ще бъде разделена на четири части
Сдружение „Ангели на пътя” обяви сумата, която беше събрана по време на благотворителния мач, организиран от Футболен клуб „Славия” на дублиращия си отбор срещу дублиращите отбори на ПФК „Левски” и ЦСКА.
Футболната среща беше посветена на борбата срещу войната по пътищата и в памет на загиналите деца от школата на "Славия". 9-годишните Мишо и Боби загубиха живота си в тежката катастрофа на АМ "Тракия" на 24 юни. При инцидента загина и бащата на едно от децата. Треньорът на момчетата също пострада тежко при произшествието.
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Сумата, която беше събрана, е 17469,21 евро. Тя ще бъде разделена на четири части – по 4365 евро съответно за семейството на Мишо, за семейството на Боби, за семейството на Иван Терзийски и за Сдружение „Ангели на пътя”.
Футболната среща се проведе в сряда, 22 юни, на стадион „Александър Шаламанов”. Входът беше свободен, а дарените средства бяха предоставени на „Ангели на пътя”.Редактор: Цветина Петрова
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