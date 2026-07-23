Сдружение „Ангели на пътя” обяви сумата, която беше събрана по време на благотворителния мач, организиран от Футболен клуб „Славия” на дублиращия си отбор срещу дублиращите отбори на ПФК „Левски” и ЦСКА.

Футболната среща беше посветена на борбата срещу войната по пътищата и в памет на загиналите деца от школата на "Славия". 9-годишните Мишо и Боби загубиха живота си в тежката катастрофа на АМ "Тракия" на 24 юни. При инцидента загина и бащата на едно от децата. Треньорът на момчетата също пострада тежко при произшествието.

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Сумата, която беше събрана, е 17469,21 евро. Тя ще бъде разделена на четири части – по 4365 евро съответно за семейството на Мишо, за семейството на Боби, за семейството на Иван Терзийски и за Сдружение „Ангели на пътя”.

Футболната среща се проведе в сряда, 22 юни, на стадион „Александър Шаламанов”. Входът беше свободен, а дарените средства бяха предоставени на „Ангели на пътя”.

Редактор: Цветина Петрова