Международната футболна федерация (ФИФА) разглежда възможността Световното първенство през 2030 г. да бъде разширено до рекордните 64 национални отбора. Идеята вече е на дневен ред в световната централа и беше предложена от президента ѝ Джани Инфантино още преди края на Мондиал 2026, който също постави рекорд с участието на 48 национални отбора и домакинството на 3 държави.

Ако проектът бъде одобрен, Мондиал 2030 ще постави няколко исторически рекорда. Турнирът ще се проведе в шест държави - Испания, Португалия и Мароко ще бъдат основните домакини, а откриващите три мача ще се състоят в Парагвай, Аржентина и Уругвай. Освен това шампионатът ще събере рекордните 64 национални отбора - два пъти повече в сравнение със Световното първенство в Катар през 2022 г., в което участваха 32 държави.

Но как точно би изглеждал подобен формат и какви ще бъдат последствията за футбола?

Възможно ли е да видим 64 тима на следващото Световно първенство по футбол

► Повече отбори, повече мачове

При новата схема 64-те участници ще бъдат разделени в 16 групи по четири отбора, като ще се запази познатият формат на груповата фаза. Първите два тима от всяка група ще се класират директно за елиминациите, което означава, че няма да има класиране на най-добрите трети отбори.

Само в груповата фаза ще се изиграят 96 мача - с 24 повече от Мондиал 2026 и с цели 48 повече спрямо Световното първенство в Катар.

След това ще следват обичайните:

• 16 мача от 1/16-финалите;

• 8 осминафинала;

• 4 четвъртфинала;

• 2 полуфинала;

• мач за трето място;

• финал.

Така общият брой срещи ще достигне 128, което ще превърне турнира в най-дългия и най-мащабния в историята на световните първенства.

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► Повече квоти за всички континенти

Разширяването до 64 отбора ще наложи ново разпределение на квотите между футболните конфедерации. Ако местата бъдат увеличени пропорционално, Европа ще разполага с 21 представители вместо досегашните 16, Африка ще получи 12 места, Азия - 11, КОНКАКАФ (Конфедерацията на футболните асоциации на Северна, Централна Америка и Карибите) и Южна Америка по осем, а Океания ще запази една директна квота. Останалите три места ще бъдат определени чрез междуконтинентален плейоф.

Съществува и друг вариант, при който Океания да получи още една директна квота за сметка на един плейоф.

► Нови квалификации и повече участници

Увеличаването на броя на участниците ще принуди всички конфедерации да променят квалификационните си турнири.

Най-сериозно засегната би била Южна Америка. КОНМЕБОЛ разполага с едва 10 национални отбора и при осем директни квоти плюс възможност деветият да стигне до Мондиала чрез плейоф, квалификациите до голяма степен биха загубили своята интрига.

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► Какви са шансовете на България?

На теория увеличаването на броя на участниците означава и повече възможности за националните отбори, които рядко достигат до финалите на Световното първенство. За България обаче пътят към Мондиала остава труден.

В момента националният ни отбор заема 85-о място в световната ранглиста на ФИФА. Като член на УЕФА България се конкурира с останалите 54 национални федерации в Европа за място на световните финали. Към момента пред "лъвовете" в ранглистата са 35 европейски отбора. Дори ако европейските квоти бъдат увеличени от 16 на 21, националният ни тим ще трябва да изпревари още 14 съперника, за да се доближи до първото си класиране на Мондиал от 1998 г. насам.

Редактор: Иван Иванов