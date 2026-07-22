Световното първенство през 2026 г. даде възможност на редица футболисти да се утвърдят на най-голямата сцена. Сред откритията на турнира се открояват германският нападател Ундав, парагвайският вратар Орландо Хил, мароканският нападател Исмаел Сайбари и белгийският полузащитник Николас Раскин.

► Ундав – пет резултатни действия за 56 минути

Снимка: getty images

Германският нападател Ундав се превърна в едно от откритията на турнира. В мачовете срещу Кюрасао и Кот д'Ивоар той влезе като резерва, но успя да отбележи три гола и да запише две асистенции само за 56 минути на терена.

Пет резултатни действия за по-малко от час са постижение, което го изравни с легендата Роже Мила, постигнал същото на Мондиал 1990. С трите си попадения Ундав стана най-добрият реализатор на Германия на Мондиал 2026. Личните му успехи обаче не успяха да компенсират сензационното отпадане на Бундестима от Парагвай още в първия кръг на елиминациите.

За нападателя на Щутгарт турнирът приключи много по-рано, отколкото му се искаше.

► Орландо Хил – героят на Парагвай

• Национален отбор: Парагвай

• Клуб: "Сан Лоренсо"

• Възраст: 26 години

• Позиция: Вратар

Снимка: getty images

Първият мач на Световното първенство беше изключително труден за Орландо Хил. Парагвай загуби от САЩ с 1:4, но вратарят не заслужи сериозни критики за представянето си. След неуспешния старт Хил значително подобри играта си. В срещите срещу Турция и Австралия той запази мрежата си суха, като направи по пет спасявания във всеки от двубоите.

Вратарят изигра ключова роля за успешното представяне на Парагвай в елиминациите. В мача от 1/16-финалите срещу Германия той направи шест спасявания за 120 минути, а при изпълнението на дузпи отрази два удара.

В следващия кръг срещу Франция Хил отново беше сред най-добрите на терена. Той направи четири спасявания, а единственият гол, който допусна, падна след дузпа.

На 26 години вратарят все още е играл само в първенствата на Парагвай и Аржентина. След подобно световно първенство интерес от водещи европейски клубове изглежда напълно възможен.

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► Исмаел Сайбари – от полузащитник до водещ реализатор

• Национален отбор: Мароко

• Клуб: "Байерн Мюнхен"

• Възраст: 25 години

• Позиция: Централен нападател / атакуващ полузащитник

Снимка: getty images

Сайбари дълго време беше считан за един от най-ярките футболисти на ПСВ и на нидерландското първенство, но на Мондиал 2026 той се разкри в нова роля. Мароко използва номиналния полузащитник като централен нападател и този експеримент се оказа напълно успешен.

Исмаел се разписа във всичките три мача на своя тим в груповата фаза, като отбеляза голове срещу Бразилия, Шотландия и Хаити. В двубоя от 1/16-финалите срещу Канада обаче той беше заменен още в 22-ата минута заради контузия и повече не успя да вземе участие в турнира.

Въпреки отсъствието на своя водещ реализатор Мароко успя да преодолее Канада. В следващия мач срещу Франция обаче липсата на Сайбари се оказа сериозен проблем. Мароканците отправиха само пет удара към вратата на съперника.

Още преди началото на Световното първенство медиите съобщаваха за интерес от страна на „Байерн“ към футболиста на ПСВ. По време на турнира германският гранд финализира последните детайли по сделката, а след това официално обяви привличането на мароканеца.

Според данните на Transfermarkt трансферната сума е била 50 милиона евро.

► Николас Раскин – универсалният халф на Белгия

• Национален отбор: Белгия

• Клуб: "Рейнджърс"

• Възраст: 25 години

• Позиция: Централен полузащитник

Снимка: getty images

Раскин пристигна на Мондиал 2026 като футболист на "Рейнджърс" и като един от недооценените полузащитници в състава на Белгия. По време на турнира той взе участие и в шестте мача на своя отбор, като три пъти започна като титуляр – срещу Иран, САЩ и Испания.

25-годишният халф записа две асистенции и показа, че е универсален полузащитник, способен да бъде полезен в различни аспекти от играта.

Той попадна сред най-добрите футболисти на Белгия по отношение на прогресирането на топката и създаването на положения. Раскин беше втори в отбора по очаквани асистенции (1,55) и по създадени явни голови възможности (3).

Освен това зае второто място сред белгийските футболисти по успешни отнемания на топката средно на мач – 1,7.

Основните качества на халфа са високата му работоспособност, тактическата дисциплина и умението да бъде ефективен както с топка в крака, така и без нея. Той е еднакво полезен при разрушаването на атаките на съперника и при началото на собствените атаки.

Феновете на "Рейнджърс" отдавна виждат в Раскин бъдещ капитан на отбора. След силното му представяне на световното първенство обаче преминаване в по-голям европейски клуб изглежда напълно реална възможност.

Редактор: Дарина Методиева