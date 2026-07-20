Легендата на българския футбол ристо Стоичков поздрави Испания за спечелената втора световна титла и отдаде заслужено признание на героите от Мондиал 2026.

„Честита титла на Испания! Абсолютно заслужено! Изживяхме един великолепен Мондиал! Толкова много мачове, голове! Родиха се легенди!“, написа Стоичков в социалните мрежи.

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Камата не пропусна да отправи специален поздрав и към Лионел Меси. Аржентинската звезда не успя да спечели втори пореден световен трофей, но получи признание от една от най-големите фигури в историята на Барселона.

„Прегръдка за Лео Меси! Въпреки загубата си остава най-великият!“, отбеляза Стоичков.

Българинът има специално място в историята на Барселона като част от легендарния състав на Йохан Кройф, известен като „Дрийм тима“, който постави основите на модерния стил на игра на клуба.

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Стоичков отправи послание и към българските привърженици, които следиха световното първенство в късните часове.

„Прегръдки и за всички приятели в България, които не спаха, за да гледат световно!“, написа още футболната легенда.

Редактор: Ивета Костадинова