Близо два милиона души изпълниха улиците на Мадрид, за да посрещнат новите световни шампиони по футбол - Испания. Червено-жълти знамена покриха столицата, а играчите показаха трофея пред огромното множество.

Футболистите преминаха през града с открит автобус, на който беше изписано "Кралете на света". Две големи звезди символизираха двете световни титли на Испания. Играчите танцуваха, пееха, хвърляха футболни топки към феновете и не спираха да снимат морето от хора край тях.

Авторът на шампионския гол за Испания се грижи за българско куче от 5 години насам (СНИМКИ)

"Изпитваме огромна радост. Борихме се много и бяхме невероятен отбор. Заслужихме тази победа. Нека празнуваме", споделя фен.

Преди парада отборът беше приет от кралското семейство в двореца "Сарсуела". "Когато нашият отбор играе, играем всички ние. Помните ли? Това е отборът на цяла една държава. Сега, след като спечелихте, вие спечелихте за цяла Испания. За нас беше истинска привилегия да ви гледаме на финала и да споделим с вас момента, в който вдигнахте трофея. А сега ви посрещаме у дома с благодарността на цяла Испания", каза той.

Испанска хегемония и антирекорд за Аржентина: Любопитната статистика за финала на Мондиал 2026

Световните шампиони бяха поздравени и от премиера Педро Санчес. Той припомни думите на легендарния испански треньор Луис Арагонес, че финалите не се играят, а се печелят. "Знаете, че финалите не се играят, а се печелят. Вече спечелихте два. Защо титлите да не станат три, особено след като Испания ще бъде домакин на световното първенство през 2030 година", коментира премиерът.

Парадът завърши на площад „Сибелес“ - традиционното място за големите футболни празненства в Мадрид. Играчите и селекционерът Луис де ла Фуенте се качиха на сцената пред стотиците хиляди фенове. "За мен е чест да бъда треньор на тези футболисти и да споделя този момент с екипа си и с всички, които работят за отбора. Забравих да кажа нещо, което казах и преди две години – заедно сме по-силни! Да живее Испания! Благодаря ви", заяви той.

Ще станем ли свидетели на редица промени във външния вид на испанския национален отбор

Празникът продължи с песни, танци и музика. Певицата Айтана излезе на сцената, а нападателят Борха Иглесиас застана зад диджейския пулт. Най-бурната реакция обаче предизвика капитанът Родри. "Да живее майката, която ме е родила! Да живеят майките, които са родили всички нас! Да живее кралят! Да живее Испания", заяви футболистът.

Редактор: Никола Тунев