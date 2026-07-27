Сериозно задръстване се е образувало в Кресненското дефиле в посока ГКПП „Кулата“, сигнализират пътуващи в района. Колоната започва още преди град Кресна и дължината ѝ надхвърля 5 километра.

Причината е пътен инцидент, станал в района на Кресненските ханове, където автомобил се е ударил в мантинелата. По първоначална информация при инцидента няма пострадали.

Валяк падна от автовоз и удари кола в Кресненското дефиле, блокира движението към Гърция

Шофьори съобщават, че движението към Гърция е силно затруднено и преминаването през участъка отнема близо 50 минути. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Редактор: Цветина Петкова