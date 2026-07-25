След впечатляващото си представяне на Мондиал 2026 вратарят на Кабо Верде Возиня ще продължи кариерата си в един от най-именитите клубове в Южна Америка - чилийския „Коло Коло“. Новината беше официално потвърдена от президента на клуба Анибал Моса.

40-годишният страж пристига в Чили като свободен агент, след като се раздели с португалския втородивизионен „Шавеш“ още преди началото на Световното първенство. Предстои той да премине задължителните медицински прегледи, след което ще бъде официално представен пред феновете на стадион „Монументал“.

Шок на Мондиала: Дебютантът Кабо Верде спря европейския шампион Испания

Според Моса трансферът е напълно заслужен заради силните изяви на ветерана по време на шампионата, като не скри, че привличането му носи и сериозен маркетингов потенциал за „Коло Коло“.

Чилийският гранд вече подсказа за сделката в социалните мрежи, публикувайки загадъчна снимка с емблематичната къдрава коса на опитния вратар.

Возиня се превърна в едно от големите открития на Мондиал 2026 и заслужено намери място в идеалния отбор на ФИФА за турнира. Дебютантът Кабо Верде впечатли с изявите си, като завърши 0:0 срещу бъдещия световен шампион Испания в груповата фаза, а след това затрудни максимално Аржентина в елиминациите. Южноамериканците, които защитаваха титлата си от 2022 година, се нуждаеха от продължения, за да сломят съпротивата на сензационния тим от островната държава.

Редактор: Цветина Петкова