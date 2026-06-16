Шокът досега на Мондиала е факт – големият фаворит за трофея и европейски шампион Испания не успя да победи абсолютния дебютант Кабо Верде при нулевото равенство в Атланта.

Мачът превърна буквално за няколко часа вратаря на Кабо Верде Вожиня в световна звезда. Звездата на испанците Ламин Ямал остана на пейката и игра само половин час, докато 40-годишният страж на африканците бе избран за играч на мача с 8 спасявания. За негово съжаление обаче семейството му не можа да види невероятното му представяне на живо на стадиона, тъй като процедурата по издаване на визи е била много скъпа и е отнемала много време. Въпреки това Вожиня стана истинска сензация в Инстаграм – след сухата мрежа срещу испанците последователите му скочиха от 56 хиляди на цели 6 милиона.

Тематични напитки и сувенири повдигат футболния дух в Маями

Любопитна е и историята на защитника Пико Лопеш, който е прекарал целия си живот в Ирландия. Той призна, че първоначално, след като е получил предложение в LinkedIn да играе за националния отбор на Кабо Верде, го е пропуснал, защото съобщението е било на португалски и не е успял да го прочете. Година по-късно от футболната федерация на страната му пращат текста на английски и нещата се получават.

За последен път иберийците не успяха да вкарат в откриващия си двубой на Мондиала през 2010 година, когато впоследствие станаха световни шампиони.

В Сиатъл, преди двубоя между Белгия и Египет, местната полиция обособи специални протестни зони за феновете. И въпреки че преди мача, завършил наравно 1:1, никой там не протестираше срещу нищо, белгийските привърженици използваха зоните за декор за снимките си. Иначе звездата на „фараоните” Мохамед Салах стана първият африкански футболист, замесен в попадение на Световно първенство навръх рождения си ден. Вече на 34 години, Салах даде асистенцията за гола на Емам Ашур. Само 20 секунди след като се появи в игра през второто полувреме, Ромелу Лукаку пък изигра ключова роля при автогола на Мохамед Хани.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отново ще връчи трофея след финала на Мондиала на 19 юли в Ню Джърси. Той вече има опит в това, след като награди миналото лято световния клубен шампион „Челси” и дори остана сред празнуващите футболисти. Сега отново се очаква да направи същото, след като получи специално одобрение от ФИФА за нарушаване на протокола при връчване на Световната купа.

Редактор: Мария Барабашка