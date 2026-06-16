Футболната еуфория все повече завладява Маями. Собственици на бар са намерили нетрадиционен начин да привлекат клиенти – с тематични напитки. В заведението се предлагат коктейли в чаши във формата на бутонки и бира в халби във формата на световната купа.

„Тъй като Световното първенство е толкова голямо, решихме, че ще направим чаши за всички национални отбори и футболни фенове”, разказва мениджърът на заведението Крис Скачия.

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Чашите са изработени и брандирани тематично, като върху всяка една е изобразен определен флаг на национален отбор. Феновете могат да изберат чаша с държавата, която подкрепят, а впоследствие да я запазят като сувенир.

Маями е един от шестнайсетте града домакини на Световното първенство по футбол, като в него ще бъдат изиграни общо 7 мача. Именно там, на стадион „Маями”, ще се изиграят както ключови елиминационни сблъсъци, така и престижният мач за третото място на 18 юли.

Редактор: Цвета Лазаркова