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Малката карибска държава се класира за световно първенство за първи път в историята си
Националният отбор на Кюрасао вече пише една от най-симпатичните истории около Световното първенство, още преди да е изиграл и един мач на турнира.
Докато голяма част от участниците на Мондиала се придвижват с модерни и специално брандирани возила, дебютантите от Кюрасао избират далеч по-скромен и нестандартен начин за пристигането си - с училищен автобус, както се вижда от публикуваните кадри.
Любопитни факти за Световното първенство по футбол през 2026 г.
Кюрасао се класира за световно първенство за първи път в историята си. Това постижение е определяно като огромен успех за малката карибска държава и предизвиква силен обществен интерес, сравним по емоция с футболни моменти от 1994 година, които остават в спомените на феновете в региона.
Самото класиране и появата на отбора на турнира с училищен автобус допълнително изграждат образа на състава като група млади и ентусиазирани футболисти, които ще се радват на сериозна подкрепа от своите привърженици.
На турнира Кюрасао ще играе в група с Германия, Еквадор и Кот д’Ивоар.Редактор: Цветина Петкова
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