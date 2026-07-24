Новите условия на Доналд Тръмп за ядрено споразумение със Саудитска Арабия могат да променят баланса в Близкия изток, но пораждат и сериозни опасения. В ефира на „Твоят ден“ международните анализатори Чавдар Стефанов и Ивайло Иванов коментираха рисковете от разпространението на ядрени технологии, отношенията между Рияд и Израел и отражението върху регионалната сигурност.

Предложението САЩ да подкрепят саудитска ядрена програма за мирни цели не противоречи на правилата на Международната агенция за атомна енергия, но според Чавдар Стефанов то не разсейва всички съмнения. „Това предложение е нещо, което МААЕ признава. Тя не забранява на никого да се занимава с ядрена енергия за мирни цели. Вашингтон има доста лош опит с ядрени реактори за изследователски цели. Ядрената енергия за мирни цели ще се използва. Друг е въпросът какво се върти около нея“, допълни Стефанов.

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Ивайло Иванов отбеляза, че преговорите между Вашингтон и Рияд не са новост. „Те се водят още от първия мандат на Доналд Тръмп“, като първоначалният план е включвал и нормализиране на отношенията между Израел и Саудитска Арабия срещу перспектива за палестинска държава. По думите му най-сериозните критики към предложението са, че допуска Саудитска Арабия да обогатява уран, не дава достатъчно правомощия на Международната агенция за атомна енергия за внезапни проверки и не решава въпроса с преработката на отработено ядрено гориво. Според Иванов евентуално разпространение на ядрени технологии може да отприщи опасна верижна реакция. „Това ще има пряко отношение към разпространението на ядреното оръжие“, предупреди той.

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Двамата анализатори коментираха и разполагането на американски самолети в България. Според Чавдар Стефанов това е „важно решение“, защото страната изпълнява своите съюзнически ангажименти, но подчерта, че „комуникацията е един от главните проблеми на правителството“. Ивайло Иванов от своя страна заяви, че решението е в съответствие с ангажиментите на България към НАТО и идва в момент на засилено напрежение в региона.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова