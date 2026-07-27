Най-малко трима души загинаха, а други четирима, сред които и 2-годишно дете, бяха ранени при стрелба по време на фермерски фестивал в центъра на Сиатъл в неделя, съобщава „Ройтерс”.

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Two people were killed and multiple people, including a child, were injured in a shooting Sunday evening at a Seattle food festival, a block from the city’s iconic Space Needle, fire officials said. https://t.co/pvguecB8qq pic.twitter.com/ILFlWvYT0k — CNN (@CNN) July 27, 2026

„Моля, избягвайте района“, призоваха властите в социалната мрежа X. И допълниха: „Полицията разследва стрелба. Има няколко жертви. Изстрели са произведени в „Сиатъл Сентър“ към 18.00 ч".

Заместник-началникът на полицията в Сиатъл Тайрън Дейвис заяви, че една от жертвите в болницата не е оцеляла след нараняванията си, с което броят на загиналите достигна трима. Той добави, че останалите четирима, които са в болница, вече са в стабилно състояние.

Инцидентът е станал към 4 часа тази сутрин българско време. Кметът на Сиатъл потвърди, че поне един човек е задържан във връзка със стрелбата, а органите на реда продължават разследването. Полицията смята, че в инцидента е участвал и втори заподозрян, като той се издирва от служителите.

„Това, което се случи днес в „Сиатъл Сентър“, беше акт на ужасяващо насилие“, заяви кметът на Сиатъл в изявление. „Засегнатите семейства преживяват най-тежкия момент в живота си, а цялата общност се опитва да разбере как едно събитие, посветено на културата, общуването и радостта, е завършило със стрелба“, добави той.

Фестивалът на хранителни продукти се провежда всяка година от 1982 г., като за трите си дни привлича средно 350 хиляди посетители.

Редактор: Ивета Костадинова