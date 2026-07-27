Кадър/Видео:"Ройтерс"
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Лянпен Ли премина по 60-метровото въже за 23,05 секунди
Световният рекорд при мъжете в скоростния хайлайн беше подобрен цели четири пъти по време на Световното първенство в Лаакс, Швейцария. Китайският състезател Лянпен Ли стана абсолютен шампион, преминавайки по 60-метрово въже, опънато между две високи сградаи, за невероятните 23,05 секунди - със скорост от 9,37 км/ч (2,6 м/с). Така той спечели първата си световна титла.
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Рекордното му постижение беше само част от състезателната програма, в която 41 атлети от цял свят мериха сили върху пет успоредни слаклайна (въжета за баланс), с дължина от 60 до 100 метра, опънати на 20 метра над земята.
Германия доминираше в останалите дисциплини, като Себастиан Егер спечели титлата при мъжете във фрийстайла, а неговият сънародник Саша Грил завоюва титлата в комбинираната дисциплина.
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В женската надпревара Сесилия Щок се оказа непобедима, като спечели втората си световна титла във всяка от категориите - за скорост, фрийстайл и комбинация.Редактор: Станимира Шикова
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