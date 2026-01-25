Американският катерач Алекс Хонолд успешно се изкачи на небостъргач в Тайван без предпазна екипировка. Сградата е с височина 508 метра.

Хонолд е известен с това, че е първият човек, изкачил 900-метровата скала в националния парк "Йосемити" без предпазна екипировка.

Алпинист и кучето му покоряват високи върхове в Колорадо

Днешното му изкачване беше предавано на живо по Netflix. Платформата излъчваше картината със забавяне, за да може да я спре при евентуален фатален инцидент.

Хонолд завърши изкачването за час и 31 минути.

Редактор: Ралица Атанасова