Алекс Хонолд завърши изкачването за час и 31 минути
Американският катерач Алекс Хонолд успешно се изкачи на небостъргач в Тайван без предпазна екипировка. Сградата е с височина 508 метра.
Хонолд е известен с това, че е първият човек, изкачил 900-метровата скала в националния парк "Йосемити" без предпазна екипировка.
Алпинист и кучето му покоряват високи върхове в Колорадо
Днешното му изкачване беше предавано на живо по Netflix. Платформата излъчваше картината със забавяне, за да може да я спре при евентуален фатален инцидент.
Хонолд завърши изкачването за час и 31 минути.Редактор: Ралица Атанасова
