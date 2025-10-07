Алпинист от Колорадо и неговият домашен любимец се оказват незаменими партньори в планините. Заедно двамата покоряват едни от най-високите и трудни за изкачване върхове в щата, на височина от над 4000 метра.

След като се премества в Колорадо, Джонатан започва да води кучето си на походи с него. Първоначално е избирал по-лесни маршрути, като постепенно е повишавал трудността.

"В Колорадо има много върхове с височина над 4000 метра. Реших да опитаме да изкачим един заедно, за да видя дали ще му хареса, както и на мен. Останалото е история", каза Джонатан.

Така двамата започват да покоряват едни от най-високите върхове в щата.

"Всеки път, когато тръгваме на поход, той много се вълнува", казва алпинистът.

Джонатан внимателно подбира дните и часовете за походите им, за да избягват големите групи туристи. А кучето просто се забавлява и само решава накъде да тръгне.

За безопасно катерене домашният му любимец Джаксън разполага със собствено оборудване - специални планински обувки, въже, колани и, разбира се, храна за из път - най-вече ябълки.

Джонатан е документирал всяка тяхна екскурзия, всяко изкачване и всеки един покорен връх.

"Много е забавно да ги гледам, все едно имам дигитален дневник. Когато остарее и вече не може да ходи на походи, ще мога да седна до него и да му кажа - "Ей, приятелю, ти изкачи високи върхове", споделя той.

Независимо колко пътешествия още им предстоят, Джонатан споделя, че ще си спомня преживяното до края на живота си.

Редактор: Цветина Петкова