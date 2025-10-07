-
За първи път тази година: Жители и гости на Рио де Жанейро се насладиха на Суперлуната
-
Вашият мозък помни обидите 20 години, но забравя комплиментите за 30 дни
-
Селена Гомес защити империята си за 2,7 милиарда долара с предбрачен договор
-
Необичайна надпревара: Надбягване с биволи в Тайланд (ВИДЕО)
-
Къщата на Барби отвори врати в Тексас (ВИДЕО)
-
Уникално ярка суперлуна освети нощното небе над Тайпе (ВИДЕО)
Това е история за любовта и верността на кучето към човека.
Алпинист от Колорадо и неговият домашен любимец се оказват незаменими партньори в планините. Заедно двамата покоряват едни от най-високите и трудни за изкачване върхове в щата, на височина от над 4000 метра.
След като се премества в Колорадо, Джонатан започва да води кучето си на походи с него. Първоначално е избирал по-лесни маршрути, като постепенно е повишавал трудността.
"В Колорадо има много върхове с височина над 4000 метра. Реших да опитаме да изкачим един заедно, за да видя дали ще му хареса, както и на мен. Останалото е история", каза Джонатан.
Така двамата започват да покоряват едни от най-високите върхове в щата.
"Всеки път, когато тръгваме на поход, той много се вълнува", казва алпинистът.
Джонатан внимателно подбира дните и часовете за походите им, за да избягват големите групи туристи. А кучето просто се забавлява и само решава накъде да тръгне.
За безопасно катерене домашният му любимец Джаксън разполага със собствено оборудване - специални планински обувки, въже, колани и, разбира се, храна за из път - най-вече ябълки.
Джонатан е документирал всяка тяхна екскурзия, всяко изкачване и всеки един покорен връх.
"Много е забавно да ги гледам, все едно имам дигитален дневник. Когато остарее и вече не може да ходи на походи, ще мога да седна до него и да му кажа - "Ей, приятелю, ти изкачи високи върхове", споделя той.
Независимо колко пътешествия още им предстоят, Джонатан споделя, че ще си спомня преживяното до края на живота си.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни