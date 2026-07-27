Близо 900 българи очакват трансплантация на жизненоважен орган. Най-много са нуждаещите се от бъбрек - 826 души, докато 31 пациенти чакат чернодробна, а 21 - сърдечна трансплантация. В същото време България остава на последно място в Европейския съюз по брой донори на милион население.

Темата в ефира на Обедния информационене блок по NOVA NEWS коментира д-р Ивелина Маринова, която подчерта, че решението за донорство е сред най-трудните, които едно опечалено семейство може да вземе.

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„Да се вземе решението за даряване на орган при загубата на близък е изключително тежко, но всъщност когато едно сърце спре да бие, започва да тупти надеждата за няколко други семейства. В условията на тежка емоционална и житейска загуба е трудно да се говори за толкова непозната тема, затова е от изключително значение хората да са по-запознати“, заяви тя.

По думите ѝ именно информираността е сред най-важните предпоставки за промяна на обществените нагласи. Според нея българите са състрадателни, но когато трябва да вземат подобно решение и не разполагат с достатъчно информация, изборът става изключително труден.

Д-р Маринова обърна внимание и на заболяванията на бъбреците, които често протичат без симптоми. „Бъбрекът може да функционира с 90% загубен капацитет, без по никакъв начин да сигнализира. Така пациентите твърде късно осъзнават, че имат нужда от лечение и трансплантация“, предупреди тя.

Според специалиста промяната в отношението към донорството не зависи само от тревожната статистика, а и от историите на хората, получили втори шанс за живот. „Всеки един от тях възстановява живота си, който болестта е прекъснала“, посочи тя.

По думите ѝ медицината вече показва, че успешната трансплантация може да осигури десетилетия нормален живот. „При нас има пациенти, които живеят 30 години с трансплантиран орган и са в перфектно здраве“, каза още д-р Маринова.

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Тя подчерта, че трансплантациите са сложен процес, който изисква координация между множество участници. „Необходима е много добра колаборация между обществото, институциите, медицинските работници и медиите“, заяви тя.

Според д-р Маринова е важно темата за донорството да се обсъжда открито в семействата. Тя напомни, че независимо от желанието на починалия, окончателното решение за даряване на органите се взема от неговите близки. Именно затова, по думите ѝ, донорството не трябва да бъде тема табу.

В заключение тя изрази надежда, че страната скоро ще започне да отчита повече успешни донорски ситуации и трансплантации. „Надявам се скоро да имаме възможността да отчетем положителен ръст, а не просто тъжна статистика“, заяви д-р Ивелина Маринова.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Иван Иванов